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В Гомеле кришнаита исключили из базы «тунеядцев» на три месяца
Источник материала: Партизан
«Не работаю по религиозным убеждениям».
14 июня «тунеядская комиссия» администрации Железнодорожного района Гомеля освободила жителя областного центра Николая Пешко от отплаты за подогрев горячей воды по повышенному тарифу на предстоящий квартал.
Мужчина заявляет, что у его не остается никакого выбора, кроме как обращаться в комиссию за освобождением каждый квартал. А если власть его не услышит, вера не запрещает ему проведение долгосрочной голодовки протеста.
– Каких только вариантов исключения из базы «не занятых» чиновники не предлагали мне во время заседания. Советовали и биржу труда, и оформление предпринимательства с господдержкой, опять же ремесленничество предлагали, даже советовали предприятие для инвалидов по зрению «Светотехника» навестить, узнав о моей проблеме с глазами.
Я кришнаит, у меня есть вера и духовный учитель, что запрещает мне работать по найму. Всю жизнь перебиваюсь мелкими заработками, оказываю бытовые услуги друзьям и знакомым. Мой образ жизни в полной мере соответствовал белорусскому законодательству, пока не появился печально известный президентский декрет №3, - рассказал Николай Пешко.
В собственности мужчины числится однокомнатная квартира. После получения потяжелевшей в разы жировки гомельчанин с помощью профсоюза РЭП обратился с претензией в организацию, начисляющую оплату за услуги ЖКХ. Оказалось, что списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике формируются и утверждаются местными администрациями. Далее эти списки направляются в организации, начисляющие оплату за коммунальные услуги.
«По вашему лицевому счету за апрель 2019 оплата за горячее водоснабжение была начислена по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат. Вместо субсидируемого тарифа в 16,92 руб. за 1 Гкал, вам предъявлен к оплате тариф в размере 88,99 руб. за 1 Гкал», - сообщил в адрес теперь уже временно бывшего тунеядца зам.директора расчетно-справочного центра Гомеля А.Чуешов.
Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко прокомментировал текущую ситуацию, которая сложилась в правоприменительной практике тунеядского декрета №3:
– Профсоюз РЭП считал и по-прежнему считает, для того, что бы участвовать в экономике, достаточно являться потребителем товаров и услуг, в том числе и подакцизных, плательщиком государственных сборов и пошлин. Иными словами, вне зависимости от своей занятости, Николай Пешко считается занятым в экономике, так как уплачивает косвенные налоги при покупке товаров и услуг, при пользовании мобильной связью. Практика показывает, что тунеядские комиссии на местах по-разному освобождают и исключают из своих баз не занятых граждан. Например, известную гомельскую домохозяйку Марию Тарасенко эта же комиссия освободила на текущий год, комиссии в других районах находили основания для исключения вообще на неопределенный период.
Профсоюзный юрист отметил, что в сложившихся условиях осуществления белорусского правосудия суды не принимают к рассмотрению так называемых тунеядских жалоб, фактически отказывая гражданам в правосудии. Тем не менее, он рекомендует каждому, кого власть назвала тунеядцем, отстаивать свои права, как это делает известная домохозяйка из Гомеля Мария Тарасенко.
Он также подчеркивает, что обращение в комиссии за исключением из баз не занятых является единственно возможным вариантом не платить. Судебные тяжбы Марии Тарасенко, где юрист оказывает помощь, пока успеха не принесли – суды не принимают к рассмотрению тунеядские жалобы.
Согласно президентского декрета №3 для людей, которых власть отнесла к категории не занятых с 1 января в 5,5 раз подорожала услуга по подогреву воды, а с 1 октября подорожает газоснабжение и отопление.
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«Не работаю по религиозным убеждениям».
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