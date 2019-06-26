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Лобовое ДТП в Полоцком районе: погибли четыре человека, в том числе ребенок

27.06.2019 13:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 26 июня в районе деревни Гомель Полоцкого района произошло лобовое ДТП, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома. Ранее сообщалось о трех погибших.
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ДТП произошло около 19.00 на 47-м километре автодороги Р46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации. Столкнулись Audi и Mazda. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое находятся в больнице.

«По предварительной информации, водитель Audi при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda. В результате ДТП два пассажира Audi скончались на месте. Водитель Audi и 12-летний ребенок, который в момент аварии находился в Mazda, умерли в больнице. Водитель и пассажир второй легковушки находятся под наблюдением медиков», — рассказали в ГАИ.



 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 26 июня в районе деревни Гомель Полоцкого района произошло лобовое ДТП, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в ГАИ...
 
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