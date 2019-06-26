Лобовое ДТП в Полоцком районе: погибли четыре человека, в том числе ребенок

ДТП произошло около 19.00 на 47-м километре автодороги Р46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации. Столкнулись Audi и Mazda. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое находятся в больнице.

«По предварительной информации, водитель Audi при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda. В результате ДТП два пассажира Audi скончались на месте. Водитель Audi и 12-летний ребенок, который в момент аварии находился в Mazda, умерли в больнице. Водитель и пассажир второй легковушки находятся под наблюдением медиков», — рассказали в ГАИ.



