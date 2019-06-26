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Штормовое предупреждение объявлено на 28 июня. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду
Источник материала: Партизан
На 28 июня синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности. Как и сегодня, в пятницу порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Об этом
«28 июня, в пятницу, во многих районах страны и в Минске сохранится ветер порывами до 15−20 м/с», — рассказали синоптики.
Рекомендации МЧС при сильном ветре
Напомним, атмосферный фронт несет в Беларусь похолодание. В пятницу ожидается прохладная ветреная погода, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +9…16°С, максимальная температура днем +16…23°С.
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На 28 июня синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности. Как и сегодня, в пятницу порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает...
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