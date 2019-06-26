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Штормовое предупреждение объявлено на 28 июня. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду

27.06.2019 13:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 28 июня синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности. Как и сегодня, в пятницу порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«28 июня, в пятницу, во многих районах страны и в Минске сохранится ветер порывами до 15−20 м/с», — рассказали синоптики.

Рекомендации МЧС при сильном ветре


  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабоукрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Напомним, атмосферный фронт несет в Беларусь похолодание. В пятницу ожидается прохладная ветреная погода, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +9…16°С, максимальная температура днем +16…23°С.

 
Теги: Минск
 
 
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На 28 июня синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности. Как и сегодня, в пятницу порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает...
 
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