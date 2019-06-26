Индия купит у США патрульные самолеты на 3 миллиарда долларов

Источник материала: Tut.by

Верховный комитет по планированию закупок в интересах вооруженных сил Министерства обороны Индии утвердил покупку для флота страны еще десяти самолетов Boeing P-8I Poseidon (в Индии они называются Neptune). Общая стоимость летательных аппаратов составляет колоссальную сумму в 3 миллиарда долларов, пишет swarajyamag.com.



Boeing P-8 Poseidon. Фото: wikipedia.org

Все самолеты будут закуплены напрямую у корпорации «Боинг» путем прямых коммерческих продаж (Direct Commercial Sales — DCS). Оборудование и вооружение будет закупаться другим путем: через программу межправительственных иностранных военных продаж (Foreign Military Sales — FMS). Финализирование соглашения запланировано на 2020 год, а поставки — на 2023 год.

Ранее индийский военно-морской флот уже получил от США восемь самолетов P-8I, с 2017 года они находятся на вооружении. В 2016 году было заказано еще четыре патрульных самолета, которые будут поставлены в 2020—2021 годах.