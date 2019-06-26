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Индия купит у США патрульные самолеты на 3 миллиарда долларов

27.06.2019 15:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный комитет по планированию закупок в интересах вооруженных сил Министерства обороны Индии утвердил покупку для флота страны еще десяти самолетов Boeing P-8I Poseidon (в Индии они называются Neptune). Общая стоимость летательных аппаратов составляет колоссальную сумму в 3 миллиарда долларов, пишет swarajyamag.com.


Boeing P-8 Poseidon. Фото: wikipedia.org

Все самолеты будут закуплены напрямую у корпорации «Боинг» путем прямых коммерческих продаж (Direct Commercial Sales — DCS). Оборудование и вооружение будет закупаться другим путем: через программу межправительственных иностранных военных продаж (Foreign Military Sales — FMS). Финализирование соглашения запланировано на 2020 год, а поставки — на 2023 год.

Ранее индийский военно-морской флот уже получил от США восемь самолетов P-8I, с 2017 года они находятся на вооружении. В 2016 году было заказано еще четыре патрульных самолета, которые будут поставлены в 2020—2021 годах.

 
 
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Ранее Нью-Дели заказывал у Вашингтона такие же самолеты почти на 4 миллиарда.
 
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