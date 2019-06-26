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В Кировском районе Volkswagen насмерть сбил пешехода

27.06.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смертельная авария произошла 26 июня, в 23.50, в Кировском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Golf двигался по трассе Могилев — Бобруйск. На 92-м километре дороги он совершил наезд на 44-летнюю жительницу Кировска, которая находилась на полосе движения автомобиля.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где в 05.30 умерла.

 
Теги: Могилев
 
 
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Авария произошла 26 июня, в 23.50, на трассе Могилев - Бобруйск.
 
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