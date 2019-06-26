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В Кировском районе Volkswagen насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Смертельная авария произошла 26 июня, в 23.50, в Кировском районе. Об этом
По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Golf двигался по трассе Могилев — Бобруйск. На 92-м километре дороги он совершил наезд на 44-летнюю жительницу Кировска, которая находилась на полосе движения автомобиля.
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где в 05.30 умерла.
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Авария произошла 26 июня, в 23.50, на трассе Могилев - Бобруйск.
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