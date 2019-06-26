В Кировском районе Volkswagen насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Смертельная авария произошла 26 июня, в 23.50, в Кировском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Golf двигался по трассе Могилев — Бобруйск. На 92-м километре дороги он совершил наезд на 44-летнюю жительницу Кировска, которая находилась на полосе движения автомобиля.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где в 05.30 умерла.