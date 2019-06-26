Источник материала: Кировец

«Сел в машину – пристегни ремень!» – девиз Единого дня безопасности дорожного движения, проводимого в Республике Беларусь 28 июня 2019 года.

Единый день безопасности дорожного движения пройдет по всей республике 28 июня и будет направлен на пропаганду использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Ремни безопасности являются самым главным защитным механизмом, который имеется в машине. Если человек не пристегнут, то при аварии он будет перемещаться по салону во всех направлениях и никакая пассивная безопасность машины и подушки безопасности не помогут ему выжить. Когда транспортное средство передвигается, его пассажиры и водитель также находятся в движении внутри него. В том случае, когда автомобиль останавливается во время столкновения, все сидящие в нём будут продолжать двигаться, пока что-то их не остановит. Ремни безопасности были разработаны для того, чтобы сдержать движение пассажиров внутри транспортного средства, предотвращая травмы в результате удара о приборную панель, а также выброса через лобовое стекло. Именно ремни являются первой линией защиты против травм и смертей во время езды в автомобиле.

В текущем году на территории Могилевской области более 4,8 тысяч водителей были оштрафованы за то, что проигнорировали использование данного средства индивидуальной защиты.

Немаловажной в легковом автомобиле является перевозка самых важных пассажиров – детей – она должна быть безопасной. Детей до 5-ти лет обязательно перевозить с помощью детских удерживающих устройств, которые соответствуют их весу и росту.

Если маленькому пассажиру от 5-ти до 12-ти лет, то его возможно перевозить с помощью бустера или специальной подушки для сидения, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности. При этом важно правильно зафиксировать ребенка ремнем безопасности: диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Важно помнить, что перевозка ребенка в возрасте до 12-ти лет на коленях у совершеннолетнего пассажира, пристегнутого ремнем безопасности на заднем сиденье, ЗАПРЕЩЕНА.

Свою заботу о близких мы проявляем по-разному. Когда же дело касается безопасности людей в автомобиле, то первое, что мы говорим водителю: «Не гони!», «Будь осторожен!», а пассажиров мы просто просим пристегнуться.

Старший госавтоинспектор ОГАИ Андрей Пархамович