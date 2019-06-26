Меркель снова почувствовала себя плохо во время публичного мероприятия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во второй раз за десять дней почувствовала недомогание на официальном мероприятии. Об этом пишет «Интерфакс» .

27 июня в берлинской резиденции президента ФРГ, дворце Бельвю состоялось вступление в должность министра юстиции представителя СДПГ Кристине Ламбрехт. Меркель стояла в центре зала рядом с президентом Франком-Вальтером Штйанмайером. По телу канцлера прошла дрожь, так же как и во время мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского 18 июня. Несмотря на это, она отказалась от стакана воды, продолжив участие в мероприятии. Позднее правительство Германии рассказало о состоянии здоровья канцлера.

Через некоторое время представители прессы видели Меркель в бундестаге, по их словам, с ней было все в порядке, отмечает издание Deutsche Welle. Представитель канцлера сообщил, что политик не будет отменять каких-либо мероприятий и планирует лететь в Японию для участия в предстоящем саммите.

Прошлый инцидент Меркель связала с аномальной жарой, которая установилась в Германии на текущей неделе.