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Меркель снова почувствовала себя плохо во время публичного мероприятия
27.06.2019 15:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
European People's Party /
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во второй раз за десять дней почувствовала недомогание на официальном мероприятии. Об этом пишет
27 июня в берлинской резиденции президента ФРГ, дворце Бельвю состоялось вступление в должность министра юстиции представителя СДПГ Кристине Ламбрехт. Меркель стояла в центре зала рядом с президентом Франком-Вальтером Штйанмайером. По телу канцлера прошла дрожь, так же как и во время мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского 18 июня. Несмотря на это, она отказалась от стакана воды, продолжив участие в мероприятии. Позднее правительство Германии рассказало о состоянии здоровья канцлера.
Через некоторое время представители прессы видели Меркель в бундестаге, по их словам, с ней было все в порядке, отмечает издание Deutsche Welle. Представитель канцлера сообщил, что политик не будет отменять каких-либо мероприятий и планирует лететь в Японию для участия в предстоящем саммите.
Прошлый инцидент Меркель связала с аномальной жарой, которая установилась в Германии на текущей неделе.
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За последние 10 дней такой инцидент с состоянием ее здоровья повторяется во второй раз.
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