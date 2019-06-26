ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меркель снова почувствовала себя плохо во время публичного мероприятия

27.06.2019 15:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Меркель снова почувствовала себя плохо во время публичного мероприятия
European People's Party / Flickr.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во второй раз за десять дней почувствовала недомогание на официальном мероприятии. Об этом пишет «Интерфакс».

Меркель снова почувствовала себя плохо во время публичного мероприятия Что случилось с Ангелой Меркель и что известно о ее здоровье?

27 июня в берлинской резиденции президента ФРГ, дворце Бельвю состоялось вступление в должность министра юстиции представителя СДПГ Кристине Ламбрехт. Меркель стояла в центре зала рядом с президентом Франком-Вальтером Штйанмайером. По телу канцлера прошла дрожь, так же как и во время мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского 18 июня. Несмотря на это, она отказалась от стакана воды, продолжив участие в мероприятии. Позднее правительство Германии рассказало о состоянии здоровья канцлера.

Через некоторое время представители прессы видели Меркель в бундестаге, по их словам, с ней было все в порядке, отмечает издание Deutsche Welle. Представитель канцлера сообщил, что политик не будет отменять каких-либо мероприятий и планирует лететь в Японию для участия в предстоящем саммите.

Прошлый инцидент Меркель связала с аномальной жарой, которая установилась в Германии на текущей неделе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние 10 дней такой инцидент с состоянием ее здоровья повторяется во второй раз.
 
Новости дня
Новости разные
 
У межах адзінага дня інфармавання насельніцтва кіраўнік раёна Д. М. Ламака сустрэўся з працоўнымі ААТ «Буеўшчына» і жыхарамі аг. Іёды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика