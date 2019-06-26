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На побережье Байкала потерпел крушение пассажирский самолет
27.06.2019 15:02 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kommersant.ru
В поселке Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку Погибли командир корабля и техник, пострадали 31 пассажир и двое членов экипажа.
По предварительной версии, у самолета, вылетевшего из Нижнеангарска в Иркутск, отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться обратно, пишет
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В поселке Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку Погибли командир корабля и техник, пострадали 31 пассажир и двое...
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