На побережье Байкала потерпел крушение пассажирский самолет

Источник материала: Ежедневник



фото: kommersant.ru

В поселке Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку Погибли командир корабля и техник, пострадали 31 пассажир и двое членов экипажа.

По предварительной версии, у самолета, вылетевшего из Нижнеангарска в Иркутск, отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться обратно, пишет «Коммерсантъ» . При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, после чего почти полностью сгорел. По факту жесткой посадки самолета возбуждено уголовное дело.