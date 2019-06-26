IT-роте - полгода. Как служится солдатам-программистам

Источник материала: Tut.by

Конкурс в белорусскую IT-роту, созданную в Военной академии Беларуси, составляет десять человек на место — по словам командиров, от желающих служить в этом подразделении нет отбоя: призывники напрямую обращаются в военный вуз, а мамы просят представителей военкоматов. C момента первого призыва прошло чуть больше семи месяцев, и первые «дембеля» уже дома. С чем столкнулись бойцы штатного армейского подразделения, чему научились и как проходила их служба, читайте на 42.TUT.BY.





«Пришлось освоить новые специальности»

Герой нашего прошлого репортажа Александр Шушкевич рассказал, что быстро ко всему привык.

— Мне всегда нравилось ставить перед собой нестандартные задачи. Поэтому армия чем-то особенным не стала, — говорит он. — Встаю в 5.50, за десять минут до подъема, и мне не кажется это кошмарным. За время службы поднял «физуху» хорошо. Не думайте, что я раньше ничем не занимался — подтягиваюсь сейчас, например, 22 раза — но никогда столько не бегал, как в армии. Сдал норматив по бегу на пять километров.



Александр Шушкевич

Конечно, интересно, что может дать служба в IT-роте — умение заправлять кровати и ходить строем? Оказывается, не только.

— До армии работал front-end разработчиком в EPAM и писал на JavaScript, был, скажем так, лид проекта. В IT-роте пришлось освоить новые специальности back-end разработчика, тестировщика, еще подтянул менеджерские навыки — на мне лежит презентация проекта перед заказчиками, организация рабочего процесса, общие моменты. Также подтянул знания по архитектуре, софт и хард скилы. Здесь нам дали полную свободу работы с супер-технологиями, на достойной технике — это отличная возможность потестировать все самое свежее.

Еще одним неожиданным плюсом службы для Александра стала регулярная игра в страйкбол.

— На страйкбол ездим уже сыгравшейся командой, нас командир роты организовал, классный мужик, кстати. Оформляем увольнение и едем на игру. Когда играл на гражданке, удовольствия от страйкбола было ноль. Много бессмертных «маклаудов» было, которые не хотели признавать, что в них попали. Но когда приезжаешь играть дисциплинированной, заинтересованной в честной игре и сплоченной командой — другое дело. Я понял, что страйкбол — офигенная штука! У меня даже теперь есть собственный страйкбольный АКСУ (автомат Калашникова — Прим. 42.TUT.BY).





Что касается питания, то в армии оно по расписанию. Но не все в меню парню по душе.

— Не нравится, что рыбу часто дают по вечерам. По мне, так раз в неделю было бы вполне достаточно, а так в рационе нормально все. Больше всего нравится грудинка в кляре и макароны с горчицей. Что еще рассказать о службе? В наряды ходим пару раз в месяц, ничего сложного в этом нет, вся военная подготовка проходит на территории академии, гранату не так давно метали учебно-имитационную, бабахает нормально так. Как закончу служить, сначала обязательно проведаю бабушку, родителей, а затем уеду в белорусский «Лас-Вегас» — Львов — на пару дней, может кто-то из роты со мной поедет.

«Сначала потерял три килограмма»

Александр Типикин за время службы успел дорасти до заместителя командира взвода — командира отделения.

— В профильном плане мы втроем с сослуживцами работаем над электронным расписанием для академии. Аналогов нет ни в одном вузе страны. Я занимаюсь front-end разработкой, математикой, структурой данных на JavaScript. Находясь в коллективе айтишников и постоянно тесно общаясь, сложно растерять навыки, наоборот, приобретаешь новые: узнаешь что-то из других технологий, коллеги и командиры подсказывают новые, более удобные библиотеки, функции, которые они сами разработали в фреймворке.



Александр Типикин

В отличие от многих призывников, у Александра не было проблем с физкультурой — он и на гражданке часто посещал тренажерный зал.

— Как пришел, потерял килограмма три — спорта было гораздо больше, чем на гражданке. Но потом не только вернул, но и, кажется, добавил, только уже мышечной массы. Сейчас подтягиваюсь больше двадцати раз, по бегу на три километра в норматив укладываюсь. Конечно, у нас есть ребята, которые не дружили со спортом: у меня в отделении парень ни разу не подтягивался, как пришел. Спустя полгода он уже пятерку уверенно делает.

Этому помогает спортивный уголок: в свободное время агитирую ребят заниматься спортом, делюсь опытом, как лучше сделать то или иное упражнение, но ни в коем случае не заставляю.





— Тут многие понимают, что физическая подготовка только на пользу идет, при нашем сидячем образе жизни на гражданке, — добавляет младший сержант Михаил Чернявский. — У нас сейчас пополнение — 25 человек, совсем другая жизнь у них начинается: четкий распорядок дня, регулярное питание, ну и уход за собой. Кстати, после курса молодого бойца условия службы в роте видятся очень комфортными.





Проект, на котором работает Михаил, уже на завершающей стадии. Исправляются баги, пишется документация.

— За время службы стал настоящим full-stack developer — разбираюсь во всем стеке технологий и используемых в проекте компонентов, как в части фронтенда, так и бэкенда. Это понадобилось остро, когда из проекта на дембель ушел один парень, но мы должны были уложиться в срок. Опыт работы тестировщиком теперь у меня, кстати, тоже есть благодаря армии. А еще такая мультиспециальность учит хорошо планировать свою работу для того, чтобы все и везде успевать — иначе появится риск перегрузки задачами.

Мне сейчас друзья часто пишут, спрашивают, как служба — тоже хотят в IT-роту, просят походатайствовать. Но тут довольно жесткий отбор, берут в основном с навыками практической работы.

В армейской столовой тоже все нравится. Обычно про армию ходят слухи, что кормят плохо, а тут первое, второе и третье, — и все нравится. Любимое блюдо — филе с перловкой. Мне не хватает только сладкого, но это друзья и родственники привозят.

«Работу на гражданке нашел сразу»

— То, что айтишнику сложно завязать шнурки или застелить кровать, — миф, — рассказывает командир роты информационных технологий, старший лейтенант Владимир Стороженко. — Это обычные призывники, с которыми нужно заниматься, хотя с ними даже проще — у всех высшее образование, и они быстро все усваивают. Практически не возникало проблем с военными дисциплинами: строевой, огневой, специальной подготовкой.



Старший лейтенант Владимир Стороженко

Он отмечает, что если до службы у солдат был в основном сидячий образ жизни, то обязательные семь часов физкультуры в неделю, плюс полчаса зарядки каждое утро, регламентированный распорядок дня и питание без фаст-фуда позволили существенно улучшить физическую форму. Для поддержания хватает в общей сложности полтора часа в день.

Многие в IT-роте занимаются спортом по своей инициативе: после ужина посещают тренажерный зал и секции в академии. Кто-то и вовсе занимается по индивидуальной программе в студгородке.

— Сложнее всего парням давалось подтягивание — девять раз на оценку удовлетворительно сдавали сначала немногие. Через три-четыре месяца у большинства стало получаться даже на «хорошо» и «отлично». Много внимания уделили бегу: если раньше у ребят получалось сделать километр за 6,5 минуты, а некоторые и не добегали, то теперь все укладываются в оценку удовлетворительно.





Владимир Стороженко поясняет, что все проекты, реализуемые специалистами IT-роты, носят прикладной характер. Заказчики — органы военного управления, а непосредственные исполнители — ученые Научно-исследовательского института Вооруженных Сил и профессорско-преподавательский состав Военной академии Беларуси. Именно они ставят задачи, контролируют и курируют работу айтишников-программистов ИТ-роты.

— О результатах говорить пока рано, но уже сегодня виден определенный эффект, — резюмирует он.





Александр Киневич — один из первых, кто отслужил в научной роте. По словам парня, за это время он приобрел много полезных навыков.

— За время службы попробовал другие технологии и языки. Я сам Full Stack веб-разработчик и в научной роте мне удалось улучшить науки и поработать по отдельным специальностям: frontend и backend и на .net. Появился опыт кроссплатформенности, работы с новыми библиотеками и функциями фрэймворк. Поэтому работу на гражданке нашел сразу, почти не отдыхал, через две недели. Было много предложений и я выбирал лучшее, парней из IT роты ценят.