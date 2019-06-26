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Что такое комплаенс-файл и почему белорусским бизнесменам необходимо его использовать

27.06.2019 15:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Что такое комплаенс-файл и почему белорусским бизнесменам необходимо его использовать
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В этой ситуации людям приходится тратить время на сбор документов, многие из которых находятся в разных местах, а их их быстрое получение недоступно. Поэтому возникает необходимость сбора, систематизации и хранения всех данных об операциях владельца бизнеса, именно эту функцию  выполняет комплаенс-файл.

О том, что представляет комплаенс файл и зачем его вести, мы поговорили с юристом компании REVERA Екатериной Поповой.

 
 
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