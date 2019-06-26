Что такое комплаенс-файл и почему белорусским бизнесменам необходимо его использовать

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В этой ситуации людям приходится тратить время на сбор документов, многие из которых находятся в разных местах, а их их быстрое получение недоступно. Поэтому возникает необходимость сбора, систематизации и хранения всех данных об операциях владельца бизнеса, именно эту функцию выполняет комплаенс-файл.

О том, что представляет комплаенс файл и зачем его вести, мы поговорили с юристом компании REVERA Екатериной Поповой.