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В Крыму найдены кости гигантской вымершей птицы

27.06.2019 15:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Кости гигантской птицы возрастом до 1,8 млн лет обнаружены в Крыму при строительстве трассы, сообщается на сайте Палеонтологического института имени А.Борисяка РАН в четверг.

"В пещере "Таврида" обнаружена гигантская ископаемая птица - самая большая в Северном полушарии", - отмечается в сообщении института.

Речь идет о вымершей нелетающей птице Pachystruthio dmanisensis, превышавшей по весу современного страуса минимум в три раза.

"Масса тела крымского пернатого гиганта приближалась к 450 кг, в то время как самая крупная из современных птиц - африканский страус, - весит не более 150 кг. Таким образом, эта крымская птица не уступала по размеру мадагаскарским эпиорнисам и заметно превосходила гигантских новозеландских моа, весивших не более 270 кг", - уточнили в институте.

По данным ученых, в высоту птица могла достигать 3,5 метра и относительно хорошо бегала. Возраст находки оценивается в 1,5-1,8 млн лет, то есть птицы могли существовать бок о бок с древним человеком.

"Новые материалы свидетельствуют, что причерноморские великаны представляли отдельную эволюционную линию нелетающих птиц. Их родственные связи пока остаются не совсем ясными", - заключили ученые.

Пещера была обнаружена при строительстве трассы "Таврида" в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. В ней ученые нашли несколько тонн костей животных, живших до наступления ледникового периода, - древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, двух видов носорогов и т.д.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя.

 
 
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Кости гигантской птицы возрастом до 1,8 млн лет обнаружены в Крыму при строительстве трассы, сообщается на сайте Палеонтологического института имени А.Борисяка РАН...
 
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