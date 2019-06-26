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Две минские фирмы такси не уплатили в бюджет свыше Br700 тыс. – ДФР КГК
Источник материала: Интерфакс
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) по Минской области и Минску возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего минчанина – руководителя двух компаний, предоставляющих услуги такси.
"За два года две коммерческие фирмы такси, руководителем которых был 42-летний минчанин, не уплатили в бюджет более Br700 тыс. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении коммерсанта возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса", - сказано в сообщении КГК.
По данным комитета, "по указанию руководителя двух коммерческих фирм, занимавшихся пассажирскими перевозками в Минске, в 2015-2017 годах в бухгалтерском учете не отражалась часть выручки, полученная наличными от оказания услуг, это повлекло занижение налоговой базы и, как результат, уклонение от уплаты налогов".
Проводятся следственные действия. Предпринимаются меры к возмещению причиненного государству ущерба, отмечается в сообщении.
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Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) по Минской области и Минску возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего минчанина –...
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