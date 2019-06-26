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В Минске прошла встреча Медведчука с главами ДНР и ЛНР

27.06.2019 14:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Встреча глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком прошла в четверг в Минске.

"Мы обсуждали вопросы выполнения Минских соглашений, того, как они должны быть реализованы, и пробелы, которые имеют место в реализации основных пунктов", - сказал Медведчук журналистам.

Кроме того, как проинформировал Медведчук, на встрече были обсуждены вопросы снятия экономической блокады Донбасса и важность принятия закона об амнистии.

"Мы подробно остановились на вопросе, что основой и фундаментом Минских соглашений являются те законы, которые должна принять Верховная Рада Украины. Это вопросы, связанные с принятием закона о выборах, принятием закона об амнистии, принятием закона и введением в действие об особом статусе, а также фиксирование в конституции Украины особого статуса этих территории так, как это предусмотрено непосредственно текстом Минских соглашений", - добавил Медведчук.

Ранее по итогам встречи стало известно, что самопровозглашенные республики Донбасса согласились передать украинской стороне четырех пленных. Их передача состоится в пятницу в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с главой политсовета украинской партии...
 
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