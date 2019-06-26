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Московский завод Renault выпустил стотысячный Kaptur

27.06.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С конвейера завода Renault в Москве сошел стотысячный экземпляр кроссовера Kaptur, сообщает пресс-служба производителя.


Юбилейным стал полноприводный «паркетник» белого цвета с черной крышей, оснащенный двухлитровым бензиновым мотором (143 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». Серийное производство Kaptur на адаптированной платформе Duster началось в апреле 2016 года. Специально под старт продаж модели в июне того же года был запущен онлайн-шоурум Renault, через который было продано 12 500 автомобилей.

На сегодняшний день в России продано более 87 тысяч единиц Kaptur. При этом за три года в страны СНГ было экспортировано 5915 кроссоверов.

В Беларуси Kaptur доступен с двумя бензиновыми моторами: кроме вышеупомянутого двухлитрового агрегата это еще 1,6-литровый двигатель мощностью 114 л.с. И если самый мощный Kaptur предлагается с передним приводом, 6-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом», то у версий с базовым мотором — передний привод, 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Цены начинаются от 33 100 рублей (без учета спецпредложений).

 
 
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С конвейера завода Renault в Москве сошел стотысячный экземпляр кроссовера Kaptur, сообщает пресс-служба производителя.
 
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