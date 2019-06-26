«Я могу делать мозаики турецких ковров и зарабатывать на этом». Корреспондент СТВ побывал на мастер-классе у Дворца спорта

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самые рьяные болельщики в промежутках между турнирами не упускают возможность побывать в главной фан-зоне II Европейских игр. У Дворца спорта работает Дмитрий Боярович.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Турецкие сладости я еще не попробовал, но не потому что не хотел, а потому что не получилось. За моей спиной, в турецком шатре, очень много людей.





Но зато я создал произведение мозаичного искусства. В Беларусь специально приехал уникальный мастер из города Газиантепа. Там делают узоры, которые иллюстрируют узоры турецких ковров.







