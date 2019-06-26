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«Я могу делать мозаики турецких ковров и зарабатывать на этом». Корреспондент СТВ побывал на мастер-классе у Дворца спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самые рьяные болельщики в промежутках между турнирами не упускают возможность побывать в главной фан-зоне II Европейских игр. У Дворца спорта работает Дмитрий Боярович.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Но зато я создал произведение мозаичного искусства. В Беларусь специально приехал уникальный мастер из города Газиантепа. Там делают узоры, которые иллюстрируют узоры турецких ковров.
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«Я могу делать мозаики турецких ковров и зарабатывать на этом». Корреспондент СТВ побывал на мастер-классе у Дворца спорта
Новости Беларуси. Самые рьяные болельщики в промежутках между турнирами не упускают возможность побывать в главной фан-зоне II Европейских игр. У Дворца спорта...
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