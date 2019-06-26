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Похож? Сына Дмитрия Нагиева сравнили с Орландо Блумом

27.06.2019 15:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Пользователи соцсетей перепутали сына Дмитрия Нагиева с Орландо Блумом.  

Недавно 29-летний Кирилл Нагиев опубликовал в Instagram своё фото, где он в шортах, белой рубашке и тёмных очках. Дополнили образ усы, борода и новая причёска, которые, вероятно, и стали причиной сходства с английским актёром.  

Похож? Сына Дмитрия Нагиева сравнили с Орландо Блумом
Фото: instagram.com/kirill_nagiev  

Нагиев не стал комментировать эти сравнения.  

Недавно мы рассказывали о другом молодом парне, которого сравнивают с известной личностью.  

Поклонники указали на схожесть Андрея Миронова-Удалова с его дедушкой – подробнее здесь.  

Люди в материале: Кирилл Нагиев, Орландо Блум
 
 
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Новости России. Пользователи соцсетей перепутали сына Дмитрия Нагиева с Орландо Блумом.   Недавно 29-летний Кирилл Нагиев опубликовал в Instagram своё фото, где он в...
 
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