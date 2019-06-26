Похож? Сына Дмитрия Нагиева сравнили с Орландо Блумом

Источник материала: СТВ

Новости России. Пользователи соцсетей перепутали сына Дмитрия Нагиева с Орландо Блумом.

Недавно 29-летний Кирилл Нагиев опубликовал в Instagram своё фото, где он в шортах, белой рубашке и тёмных очках. Дополнили образ усы, борода и новая причёска, которые, вероятно, и стали причиной сходства с английским актёром.



Фото: instagram.com/kirill_nagiev

Нагиев не стал комментировать эти сравнения.

Недавно мы рассказывали о другом молодом парне, которого сравнивают с известной личностью.