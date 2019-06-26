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Похож? Сына Дмитрия Нагиева сравнили с Орландо Блумом
Источник материала: СТВ
Новости России. Пользователи соцсетей перепутали сына Дмитрия Нагиева с Орландо Блумом.
Недавно 29-летний Кирилл Нагиев опубликовал в Instagram своё фото, где он в шортах, белой рубашке и тёмных очках. Дополнили образ усы, борода и новая причёска, которые, вероятно, и стали причиной сходства с английским актёром.
Нагиев не стал комментировать эти сравнения.
Недавно мы рассказывали о другом молодом парне, которого сравнивают с известной личностью.
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Новости России. Пользователи соцсетей перепутали сына Дмитрия Нагиева с Орландо Блумом. Недавно 29-летний Кирилл Нагиев опубликовал в Instagram своё фото, где он в...
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