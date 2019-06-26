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Ольга Худенко завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров: «Не знаю, когда в это поверю»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Заславле радуют своими успехами наши байдарочники и каноисты. О уже завоёванных наградах на гребном канале и о предстоящих стартах рассказывает корреспондент СТВ.
Ирина Петыш, СТВ:
Программа у гребцов очень насыщенная, и уже буквально через час после золотого финиша Ольга Худенко снова садится в байдарку-четверку, чтобы снова завоевать медаль домашних Европейских игр – на этот раз серебряную.
Быстрее белорусок был только экипаж из Венгрии. На финише девушек разделила буквально 1 десятая секунды.
Ольга Худенко, двукратная чемпионка II Европейских игр:
Безусловно, у себя дома хотелось перед своими близкими, перед болельщиками, перед людьми, которые издалека приехали, показать достойный результат. Чуть-чуть проиграли, но я считаю, что это была достойная борьба.
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Новости Беларуси. В Заславле радуют своими успехами наши байдарочники и каноисты. О уже завоёванных наградах на гребном канале и о предстоящих стартах...
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