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Ольга Худенко завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров: «Не знаю, когда в это поверю»

27.06.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Заславле радуют своими успехами наши байдарочники и каноисты. О уже завоёванных наградах на гребном канале и о предстоящих стартах рассказывает корреспондент СТВ.    

Ирина Петыш, СТВ:  
27 июня в Заславле белорусские спортсмены буквально загребают медали II Европейских игр. Хороший тон для всей сборной задала байдарочница Ольга Худенко: она завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров. Кстати, на старт сегодня Ольга выходила уже в статусе чемпионки II Европейских игр.    

Ольга Худенко завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров: «Не знаю, когда в это поверю»

Программа у гребцов очень насыщенная, и уже буквально через час после золотого финиша Ольга Худенко снова садится в байдарку-четверку, чтобы снова завоевать медаль домашних Европейских игр – на этот раз серебряную.   

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Ольга Худенко завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров: «Не знаю, когда в это поверю»

Быстрее белорусок был только экипаж из Венгрии. На финише девушек разделила буквально 1 десятая секунды.   

Ольга Худенко, двукратная чемпионка II Европейских игр:   
Я не знаю, когда в это поверю. Просто Данута Козак после Биргит Фишер самая титулованная, топовая спортсменка. И как говорил комментатор, если Худенко выиграет, она сделает историю. Я не знаю, я ни в коем случае не претендую ни на какую историю. Для меня выиграть Дануту Козак – это какой-то космос.   

Ольга Худенко завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров: «Не знаю, когда в это поверю»

Безусловно, у себя дома хотелось перед своими близкими, перед болельщиками, перед людьми, которые издалека приехали, показать достойный результат. Чуть-чуть проиграли, но я считаю, что это была достойная борьба.

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Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Ольга Худенко
 
 
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Новости Беларуси. В Заславле радуют своими успехами наши байдарочники и каноисты. О уже завоёванных наградах на гребном канале и о предстоящих стартах...
 
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