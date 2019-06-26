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В Минске построят аналог «дома Чижа»

27.06.2019 15:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На месте Минского фарфорового завода появятся жилые дома, торговые и бизнес-центры. Застроит территорию компания «Инфореалт», которая выкупила аренду за 13,4 миллиарда неденоминированных рублей: там также разовьют пешеходный бульвар. Об этом сообщает Realt.by.

Руководит проектом строительства Ирина Рондель. С ее слов, проектирование ведется очередями: объект масштабный. На нем выделили четыре платформы. Сейчас оттуда вывозят загрязненные грунты, как того требует экологическая экспертиза.

Шесть секций первого жилого дома комплекса будут строить одновременно, а сдачу планируют во втором квартале 2021 года. Хотя купить квартиры желающие смогут уже в середине июля. Рондель подчеркнула, что новый комплекс «Фарфоровый» напомнит уже существующие: «Престижино», «Славянский квартал» и «Дом у Троицкого». Но, в отличие от них, его расположат внутри квартала, в шаговой доступности от водно-зеленого диаметра Минска.

В домах продают квартиры: от одно- до пятикомнатных. За «квадрат» просят от 1500 долларов, а цена машиноместа – 13200 долларов. Что насчет бульвара, то его представят как озелененную ландшафтную композицию, которая сымитирует русло бывшей реки Переспы. Посмотрите, как выглядят рендеры от застройщика:

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Теги: Минск
 
 
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На месте Минского фарфорового завода появятся жилые дома, торговые и бизнес-центры. Застроит территорию компания «Инфореалт», которая выкупила аренду за 13,4...
 
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