Итальянец в своем блоге рассказал, куда идти и на что смотреть в Минске

Источник материала: KYKY

Итальянец – автор «роскошного блога» о путешествиях – посетил Минск и описал поездку в «удивительный город, который вы должны увидеть». На это обратили внимание наши коллеги The Village Беларусь. Турист составил гид о Минске и поделился своими впечатлениями. KYKY передает главное.

О диктатуре

До того, как приехать в Беларусь, итальянец читал о нашей стране в интернете. Некоторые источники описывают Беларусь как «государство, возглавляемое последним диктатором Европы». Выборы похожи на фальшивку, оппозиционеры легко исчезают, а люди не могут говорить о том, что думают. Но его опыт общения с милиционерами оказался крайне положительным (несмотря на их трудности с английским): из-за чего блогер пришел к выводу, что страну лучше один раз увидеть, чем несколько раз о ней прочитать.

О Советском Союзе

Итальянцу показалось, что о распаде Советского Союза минчане не горят желанием говорить. Но перед Домом правительства по-прежнему стоит памятник Ленину. «Я не чувствовал себя угнетенным в Беларуси, но страна, похоже, живет в прошлом. Но хватает и современного, так что не волнуйтесь. Если кто-то спросит меня, куда поехать, я обязательно назову Минск», – пояснил иностранец.

Где и как гулять в Минске

По мнению туриста, первый пункт назначения – проспект Независимости: там много людей, зданий и баров. Передвигаться удобнее на метро, которое блогер назвал «произведением искусства», несмотря на то, что поезда слегка устарели. Чтобы узнать историю города, лучше взглянуть на памятники: например, Вечный огонь у памятника Победы, мемориал Афганской войны на Острове слез, масштабные фрески и барельефы и так далее.

Важная часть – музеи: музей ВОВ, Музей-мастерскую Заира Азгур, а также здания: Городские Врата Минска, здание КГБ, Дворец Республики. Итальянец посоветовал заглянуть в Национальный академический Большой театр оперы и балета и Белорусский государственный цирк: последний напомнил туристу древнюю Грецию.

По мнению блогера, не стоить игнорировать минские храмы и парки. С его слов, наиболее привлекательная церковь города – Храм Всех Святых. Следующий в списке католический Костел Святого Симеона и Святой Елены, а завершает перечень Кафедральный собор Святого Духа и монастырь базилианок на Немиге. Что касается парков, то автор блога порекомендовал побывать во всех: «Минск в этом плане великолепен».

Чем питаться

В Минске есть практически все, даже рестораны тайской и японской кухонь. Все варианты еды итальянец припомнить не смог, но отметил такие заведения, как Simple (со старыми традициями приготовления блюд) и «Гурман» (с фирменными пельменями и драником – да, в единственном числе).