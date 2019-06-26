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Французские музыканты выступят у ратуши в Минске 14 июля

27.06.2019 15:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Французские музыканты выступят у ратуши в Минске 14 июля

фото: tut.by

Концерт "Минск - Париж" будет приурочен к национальному празднику Франции и объединит белорусских и французских музыкантов.

Откроет программу музыкального вечера проект Shuma популярный электронный проект Беларуси, сообщили в посольстве Франции. Продолжит концерт хорошо известный не только в Беларуси, но и за её пределами коллектив из Могилева Nizkiz. В копилке группы выступления на знаковых европейских фестивалях. Их синглы «Интроверт», «Синоптик», «Небяспячна» и многие другие стали настоящими хитами на youtube.

Завершит вечер яркая и неординарная группа из Франции «Swing of France». Квартет «Swing of France» стирает временные и жанровые границы, позиционируя свое творчество как дань уважения великим музыкантам 40-х годов прошлого века. Квартет дал уже более 500 концертов квартета во Франции и Европе.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Концерт "Минск - Париж" будет приурочен к национальному празднику Франции и объединит белорусских и французских музыкантов.
 
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