ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Остановилось сердце: лидер группы "Високосный год" умер в 46 лет

27.06.2019 15:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В одной из московских больниц в возрасте 46 лет жизни умер основатель и вокалист группы "Високосный год" Илья Калинников.

Причиной смерти стала остановка сердца, сообщил в своем "Фейсбуке" директор группы Алексей Кан

Группа "Високосный год" основана в 1990 году. В конце девяностых-начале нулевых группа стала известна по песням "Метро", "Лучшая песня о любви", а также "Тихий огонек", которая звучала в сериале "Дальнобойщики".



В 2000 году группа выступила в программе "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, после чего получила всенародную известность. После 2002 года в эфире радиостанций звучали песни "Кино", "Приносящий удачу" и "Кто здесь", также ставшие известными. Группа выступала на "Песне года" и в других шоу.

После 2004 года группа стала менее творчески активной, новые песни практически перестали выходить. В 2006 году группа начала гастролировать. В 2014-м "Високосный год" в первый и, как пишет Алексей Кан, в последний раз выступила на фестивале рок-музыки "Нашествие".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одной из московских больниц в возрасте 46 лет жизни умер основатель и вокалист группы "Високосный год" Илья Калинников.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Крыму найдены кости гигантской вымершей птицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика