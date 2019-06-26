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Вот это да! За безобидный букет из Украины в Беларуси можно сесть на 7 лет!

27.06.2019 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госпогранкомитет предупреждает, что при возвращении из Украины с сувенирным букетиком цветов, в составе которого будет мак, в Беларуси можно надолго загреметь за решетку.



За первый месяц лета пограничники выявили 5 случаев перемещения через государственную границу стеблей с головками мака. Необычные букеты полевых цветов наши соотечественники покупали на территории Украины в качестве оберега. 

В этой стране в августе пройдет праздник «Маковей», к которому готовятся заранее. Граждане даже не догадывались, что перемещение через границу маковых «составляющих» подпадает под ограничительные меры, установленные законодательством Беларуси. 

Маковые головки изымаются для проведения экспертизы. По ее результатам будет известно, к какому сорту относится растение – декоративному или опиумному, а также, придется ли привлекать граждан к ответственности. 


Тем временем ответственность предусмотрена ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ, либо их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

За это преступление грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
 
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Госпогранкомитет предупреждает, что при возвращении из Украины с сувенирным букетиком цветов, в составе которого будет мак, в Беларуси можно надолго загреметь за...
 
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