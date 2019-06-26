Белорусские спортсмены жестко говорят о Евроиграх. А потом берут слова обратно. Почему?

Подавляющее большинство спортсменов – и приезжих, и местных – в восторге от того, как Беларусь проводит Европейские игры. Почти все нахваливают организаторов, недовольство проскакивает лишь изредка, да и то почему-то у представителей Беларуси.





И очень важно, что недовольные недолго остаются недовольными. Проходит совсем немного времени, и они говорят, что все замечательно. Ну чудо же!









Белорусский гребец известен в своем виде спорта, где не раз брал медали на чемпионатах мира и Европы. Есть в копилке Юрени и награда первых Европейских игр – в Баку-2015 байдарочник на некоронной для себя дистанции 1000 м взял бронзу. Белорус повторил достижение на минских Играх, также придя к финишу третьим.





После заплыва Юреня говорил, что неправильно разложил силы по дистанции, но самое интересное было дальше. Байдарочник почему-то надеялся, что в микст-зоне журналисты запишут не всего его слова, поэтому разоткровенничался.





«(Эти соревнования) в Беларуси не для белорусов, а для гостей. Нам не было известно ни сетки, ни жеребьевки. Никто ничего не мог выбрать. Может, другие страны знали, а у белорусов все наперекор. На машине нельзя никуда подъехать. Для гостей все, а для белорусов, думаю, рулон (туалетной) бумаги не положат. Это если быть откровенным. Но это, надеюсь, в интервью не попадет», – выпалил спортсмен.









В интервью это попало. Однако не минуло и полдня, и Юреня взял свои слова обратно: «Организация соревнований заслуживает оценки «на высоком уровне». […] Те слова в микст-зоне сказаны сгоряча. Белорусским спортсменам не дают никаких поблажек, хотя, бывает, в других странах «домашние» гребцы их имеют.





Например, размещение в гостинице при гребном канале, где есть врачи, а не за пять-десять километров от канала. Хотелось бы иметь поблажки на соревнованиях в Минске . Например, возможность припарковаться рядом с каналом, а не за километр от него.





Каждый человек хочет, чтобы к нему было лучшее отношение. Но опять же: порядок есть порядок. Мы, спортсмены, на II Европейских играх находимся в равных условиях. Так что то, что мы не имеем поблажек, – пожалуй, даже хорошо. Это меня устраивает».





На прямой вопрос про туалетную бумагу Юреня ответил, что это «образ».





Недосеков тоже образумился





Чуть раньше в историю попал белорусский легкоатлет Максим Недосеков. После победы в прыжках в высоту он дал огненное интервью, где раскритиковал формат соревнований, назвав его подлым:





«Побеждает тот, кто прыгает в четвертом матче. Он знает все результаты и как прыгать. Поставь планку на один сантиметр выше – и все. Элементарно. Подло. Так нельзя. Это не прыжки в высоту. […] В неделю я прыгаю на максимуме всего раз, а тут мне придется четыре раза – за неделю. Люди, которые это придумали, – это глупо».





Напоследок атлет заявил, что у него не было возможности отказаться от выступления на Европейских играх: «Обязан и все».





Не согласился с Недосековым председатель отечественной легкоатлетической федерации Вадим Девятовский, приведя в пример Эльвиру Герман, ни слова не говорившую про формат соревнований:





«Если посмотреть на борьбу, развернувшуюся в четырех матчах квалификационного раунда – все находились в равных условиях, на мой взгляд. Подтвердить свое мнение могу примером Эльвиры Герман, завоевавшей «золото»: так если ты настоящий лидер, ты не обращаешь внимание на другие обстоятельства».





В четверг Девятовский в интервью TUT.BY рассказал про свою беседу с Недосековым: «Звонок с утра понедельника от Максима. Он чуть ли не в слезах спрашивает: «Как мне вам в глаза смотреть? Все должно было быть не так».





А я ему: «Да ничего, Макс! Забудь! Разрулю». Не хочу, чтобы он переживал. Не дам, чтобы на него накинулись! [...] Но таких слов и настроения близко не было! Для меня дико, что кто-то там не хотел. Бред! Такого быть не может. В моем представлении эти высказывания в микст-зоне и впечатления от личного общения не срастаются».









Вскоре Недосеков публично изменил свою точку зрения. Получив персональное поздравление от Александра Лукашенко, прыгун изрек: «Конечно, некоторая неопределенность с результатом до конца соревновательного дня держала в напряжении.





Я не был до конца уверен в том, что золотая медаль достанется мне, эмоции захлестывали. Но рад, что все получилось. Да, формат проведения соревнований в легкой атлетике несколько непривычен, но все новое сначала трудно для восприятия. С учетом того, сколько зрителей пришло нас поддержать, какая атмосфера была на трибунах, думаю, формат приживется».