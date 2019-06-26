Пинский БРСМ провел акцию к Международному дню борьбы с наркоманией

Источник материала: Пинский Вестник

На этой неделе в районе диспансера спортивной медицины и пинской типографии можно было увидеть необычную инсталляцию из манекенов с черными шарами. ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» пытались привлечь внимание горожан к проблеме наркомании.







26 июня - был Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Пинские активисты решили по-своему рассказать об актуальности этой проблемы. Пройти мимо манекенов и не узнать, для чего их поставили, было сложно. К тому же на каждом из них была прикреплена надпись. «Кристина. Ушла из жизни в 29. Причина: ПЕРЕДОЗИРОВКА. Молодая мама, осталась дочка 1,5 года», - «рассказывает» один из манекенов.







Кто-то заметит, что зрелище было пугающим. А ведь так и выглядит наркомания: она пугает, о ней бояться говорить. А говорить нужно. Одним из таких мест, где готовы выслушать и помочь людям (анонимно и бесплатно), которые попали в зависимость от употребления психоактивных веществ, является ОО «Позитивное движение».



Поучаствовать в акции пришли учащиеся аграрно-технического колледжа имени А.Е.Клещева и участники лагеря «Лидер». Ребята рассказывали прохожим о Международном дне борьбы с наркоманией, о «Позитивном движении», а также предлагали заполнить анонимную анкету.







К слову, в анкете были вопросы: есть ли безопасные наркотики? (большинство ответили, что нет, все наркотические, психоактивные вещества вызывают развитие физической и психологической зависимости); кто может предложить попробовать наркотик? (большинство написали - любой человек); кто становится наркоманом? (практически все ответили, что любой человек, попробовавший наркотик).







Среди черных шаров был один белый. Ребенок с надписью: «Кто я? Моя жизнь только начинается. Я точно знаю, что хочу быть счастливым в мире без наркотиков!» Это и есть главный призыв к обществу.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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