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Пинский БРСМ провел акцию к Международному дню борьбы с наркоманией

27.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   На этой неделе в районе диспансера спортивной медицины и пинской типографии можно было увидеть необычную инсталляцию из манекенов с черными шарами. ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» пытались привлечь внимание горожан к проблеме наркомании.




  26 июня - был Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Пинские активисты решили по-своему рассказать об актуальности этой проблемы. Пройти мимо манекенов и не узнать, для чего их поставили, было сложно. К тому же на каждом из них была прикреплена надпись. «Кристина. Ушла из жизни в 29. Причина: ПЕРЕДОЗИРОВКА. Молодая мама, осталась дочка 1,5 года», - «рассказывает» один из манекенов.




  Кто-то заметит, что зрелище было пугающим. А ведь так и выглядит наркомания: она пугает, о ней бояться говорить. А говорить нужно. Одним из таких мест, где готовы выслушать и помочь людям (анонимно и бесплатно), которые попали в зависимость от употребления психоактивных веществ, является ОО «Позитивное движение».

  Поучаствовать в акции пришли учащиеся аграрно-технического колледжа имени А.Е.Клещева и участники лагеря «Лидер». Ребята рассказывали прохожим о Международном дне борьбы с наркоманией, о «Позитивном движении», а также предлагали заполнить анонимную анкету.




  К слову, в анкете были вопросы: есть ли безопасные наркотики? (большинство ответили, что нет, все наркотические, психоактивные вещества вызывают развитие физической и психологической зависимости); кто может предложить попробовать наркотик? (большинство написали - любой человек); кто становится наркоманом? (практически все ответили, что любой человек, попробовавший наркотик).




  Среди черных шаров был один белый. Ребенок с надписью: «Кто я? Моя жизнь только начинается. Я точно знаю, что хочу быть счастливым в мире без наркотиков!» Это и есть главный призыв к обществу.

  Ирина ДЕНИСОВИЧ
  Фото автора

 
 
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  На этой неделе в районе диспансера спортивной медицины и пинской типографии можно было увидеть необычную инсталляцию из манекенов с черными шарами. ОО...
 
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