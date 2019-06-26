Дубровенцы присоединились к республиканской акции «Летний патруль»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Статистика по погибшим в этом году на водоемах неутешительная. Дети и взрослые, подростки, школьники, выпускники, женщины и мужчины, пенсионеры — вода уносит жизни всех, кто нарушает ее законы и не соблюдает правил безопасности. Мы всегда уверены в том, что это никогда с нами не случится, что мы, как лучшие пловцы мира, можем и брасом, и вольным стилем переплыть любое расстояние. Но в случае гибели уже никто не скажет, что вы переоценили свои силы или стали заложником опасной ситуации, ведь исход — трагический.

В пятницу в рамках республиканской акции «Летний патруль» работники Дубровенского отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями ОСВОДа и инспектором по маломерным судам патрулировали официально установленные места для купания и отдыха на берегах водоемов Дубровенщины и призывали граждан не пренебрегать правилами безопасности. В рейд отправился и корреспондент районной газеты «Дняпроўская праўда».

Самое массовое место отдыха на Дубровенщине в жаркий летний зной — Днепр, пляж на правом берегу реки, и озеро ДЭУ, где на этот раз рейдовая группа и провела профилактические беседы с отдыхающими. Участники акции рассказали, как не растеряться и оказать помощь в экстренной ситуации, привели примеры, когда человеческая беспечность приводила к летальному исходу.

Особое внимание спасатели уделили семьям, которые отдыхали с детьми. Они напомнили родителям и о других правилах безопасности, рассказали о проходящей акции «Каникулы без дыма и огня!». Все участники акции получили буклеты и листовки с напоминанием правил безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях и были предупреждены о запрете посещения лесов.

Напомним, что республиканская акция «Летний патруль» проходит в период с 1 июня по 31 августа 2019 года. В ходе ее реализации совместно с представителями других организаций и обществ сотрудники РОЧС осуществляют рейды в леса и торфяники с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности, очагов возгорания; патрулирование в официально установленных местах для купания и отдыха граждан у береговой линии водоемов с целью предотвращения гибели граждан на воде; обучение граждан основам безопасности жизнедеятельности путем распространения наглядно-изобразительной продукции, флаеров, проведения лекций, круглых столов, массовых акций.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.