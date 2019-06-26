Жители аг. Осинторф отпраздновали 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Июнь 1941 года навсегда останется в нашей памяти. На протяжении долгого времени теплый летний месяц оставался самым черным в истории Советского Союза. Но в 1944 г все изменилось — 23 июня тысячи орудий известили о начале крупнейшей стратегической операции Великой Отечественной войны «Багратион», и началось победоносное шествие Красной армии в боях за освобождение Беларуси. После двухчасовых боев полками и дивизиями 11-й гвардейской армии генерал-лейтенанта К.Н. Галицкого от немецко-фашистских захватчиков одним из первых в ходе операции «Багратион» на территории нашего района был освобожден поселок Осинторф. В минувшие выходные агрогородок отпраздновал 75-ую годовщину освобождения и вспомнил события тех военных лет.

Одним из первых жителей поздравил председатель Осинторфского сельского Совета депутатов Сергей Колобов:

—Очень символично, что сегодня, в день начала Великой Отечественной войны, мы собрались здесь, чтобы отметить семидесятипятилетие освобождения нашего Осинторфа. Долгие три года изнывала Беларусь под немецко-фашистским игом. Это сотни тысяч погибших, десятки уничтоженных населенных пунктов и муки оккупационного режима. Случилось так, что Осинторф являлся местом ожесточенных сражений. И хочется выразить благодарность всем тем, кто защищал нашу Родину; тем, кто перенес тяжести этой жестокой войны: мирным жителям, труженикам тыла, нашим славным знаменитым подпольщикам.

Конечно, почетными гостями праздника стали ветеран войны Валентина Михайловна Афанасенко и узники концлагерей Владимир Николаевич Горохов, Татьяна Елисеевна Земянцева, Анна Романовна Яскевич, Ольга Силивеевна Киреенко, Федор Яковлевич Медведев, Зинаида Васильевна Кишка, Елизавета Васильевна Ивашкова, Мария Егоровна Керна и Валентина Павловна Сороквашина.

—Этот праздник воплотил в себе героический подвиг советского народа и безграничную радость от освобождения от фашистского ига, поэтому над ним не властно время, — в своем обращении сказала председатель районного совета ветеранов Раиса Стальченко. — Белорусская земля и наша Дубровенщина обильно полита кровью защитников Отечества. Потери, которые понесла наша страна — вечные незаживающие раны, и никогда не погаснет огонь народной памяти о мужестве, гуманизме и духовном величии советского солдата. Низкий по¬клон отважным фронтовикам, партизанам и подпольщикам, мужественным труженикам тыла и узникам концлагерей.

Вместе с Сергеем Колобовым и председателем Осинторфской организации ветеранов войны и труда Ниной Михальченко Раиса Сергеевна вручила героям и участникам Великой Отечественной войны юбилейные медали и поздравительные письма, подписанные Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

К сожалению, не все из них смогли принять непосредственное участие в празднике, но после его завершения официальная делегация посетила каждого на дому и лично поздравила их с 75-ой годовщиной освобождения Осинторфа и всей Беларуси. Погибших в боях 1944 года почтили минутой молчания, а к братской могиле возложили цветы.

Отдельную благодарность присутствующие выразили Нине Петровне Крюк, которая вместе с супругом Константином Федоровичем и Станиславом Петровичем Шмуглевским основала Осинторфский музей воинской и трудовой славы, которому в этом году исполняется 35 лет.

Помимо официальной части прошел праздничный концерт, в котором приняли участие вокальная группа «Беларусачка», группа «Элем», Галина Благодерова, Женя Прудников, Дана Горская, Ольга Авсянкина, Ольга Прудникова, Виктория Дружелюбова и Людмила Габрусева.

ЯНА ГУРСКАЯ.