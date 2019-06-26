ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители аг. Осинторф отпраздновали 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

27.06.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Жители аг. Осинторф отпраздновали 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Июнь 1941 года навсегда останется в нашей памяти. На протяжении долгого времени теплый летний месяц оставался самым черным в истории Советского Союза. Но в 1944 г все изменилось — 23 июня тысячи орудий известили о начале крупнейшей стратегической операции Великой Отечественной войны «Багратион», и началось победоносное шествие Красной армии в боях за освобождение Беларуси. После двухчасовых боев полками и дивизиями 11-й гвардейской армии генерал-лейтенанта К.Н. Галицкого от немецко-фашистских захватчиков одним из первых в ходе операции «Багратион» на территории нашего района был освобожден поселок Осинторф. В минувшие выходные агрогородок отпраздновал 75-ую годовщину освобождения и вспомнил события тех военных лет.
Одним из первых жителей поздравил председатель Осинторфского сельского Совета депутатов Сергей Колобов:
—Очень символично, что сегодня, в день начала Великой Отечественной войны, мы собрались здесь, чтобы отметить семидесятипятилетие освобождения нашего Осинторфа. Долгие три года изнывала Беларусь под немецко-фашистским игом. Это сотни тысяч погибших, десятки уничтоженных населенных пунктов и муки оккупационного режима. Случилось так, что Осинторф являлся местом ожесточенных сражений. И хочется выразить благодарность всем тем, кто защищал нашу Родину; тем, кто перенес тяжести этой жестокой войны: мирным жителям, труженикам тыла, нашим славным знаменитым подпольщикам.

Конечно, почетными гостями праздника стали ветеран войны Валентина Михайловна Афанасенко и узники концлагерей Владимир Николаевич Горохов, Татьяна Елисеевна Земянцева, Анна Романовна Яскевич, Ольга Силивеевна Киреенко, Федор Яковлевич Медведев, Зинаида Васильевна Кишка, Елизавета Васильевна Ивашкова, Мария Егоровна Керна и Валентина Павловна Сороквашина.
—Этот праздник воплотил в себе героический подвиг советского народа и безграничную радость от освобождения от фашистского ига, поэтому над ним не властно время, — в своем обращении сказала председатель районного совета ветеранов Раиса Стальченко. — Белорусская земля и наша Дубровенщина обильно полита кровью защитников Отечества. Потери, которые понесла наша страна — вечные незаживающие раны, и никогда не погаснет огонь народной памяти о мужестве, гуманизме и духовном величии советского солдата. Низкий по¬клон отважным фронтовикам, партизанам и подпольщикам, мужественным труженикам тыла и узникам концлагерей.
Вместе с Сергеем Колобовым и председателем Осинторфской организации ветеранов войны и труда Ниной Михальченко Раиса Сергеевна вручила героям и участникам Великой Отечественной войны юбилейные медали и поздравительные письма, подписанные Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

К сожалению, не все из них смогли принять непосредственное участие в празднике, но после его завершения официальная делегация посетила каждого на дому и лично поздравила их с 75-ой годовщиной освобождения Осинторфа и всей Беларуси. Погибших в боях 1944 года почтили минутой молчания, а к братской могиле возложили цветы.
Отдельную благодарность присутствующие выразили Нине Петровне Крюк, которая вместе с супругом Константином Федоровичем и Станиславом Петровичем Шмуглевским основала Осинторфский музей воинской и трудовой славы, которому в этом году исполняется 35 лет.
Помимо официальной части прошел праздничный концерт, в котором приняли участие вокальная группа «Беларусачка», группа «Элем», Галина Благодерова, Женя Прудников, Дана Горская, Ольга Авсянкина, Ольга Прудникова, Виктория Дружелюбова и Людмила Габрусева.

ЯНА ГУРСКАЯ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июнь 1941 года навсегда останется в нашей памяти. На протяжении долгого времени теплый летний месяц оставался самым черным в истории
 
Новости дня
Новости разные
 
Одноклассники и WWF запустили образовательный проект о редких и исчезающих видах животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика