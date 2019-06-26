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В Трудовой кодекс Беларуси внесут 260 изменений

27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С добросовестными работниками в Беларуси будут заключать контракт на пять лет. Это инициатива профсоюзов, которая позволит уйти от годичных контрактов и гарантировать права сотрудников, сообщает «МИР 24».

«Одна из новаций – это дистанционный труд. Данная норма будет интересна двум сторонам, потому что нанимателю не надо будет обеспечивать рабочие места, а сотрудник сможет выполнять свою работу там, где ему удобно. При этом на него будут распространяться все социально-трудовые гарантии, которые предусмотрены ТК: оплачиваемый отпуск и больничные», – пояснил заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты Представителей Республики Беларусь Виталий Шилов.

Изменения коснутся и мам в декретном отпуске. Теперь у них будет возможность работать внеурочно. Всего в трудовой кодекс будет внесено около 260-ти изменений и дополнений.



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Одна из новых норм будет касаться дистанционного труда, положительные изменения ждут и молодых мам в декрете.
 
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