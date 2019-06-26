В Трудовой кодекс Беларуси внесут 260 изменений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С добросовестными работниками в Беларуси будут заключать контракт на пять лет. Это инициатива профсоюзов, которая позволит уйти от годичных контрактов и гарантировать права сотрудников, сообщает «МИР 24».

«Одна из новаций – это дистанционный труд. Данная норма будет интересна двум сторонам, потому что нанимателю не надо будет обеспечивать рабочие места, а сотрудник сможет выполнять свою работу там, где ему удобно. При этом на него будут распространяться все социально-трудовые гарантии, которые предусмотрены ТК: оплачиваемый отпуск и больничные», – пояснил заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты Представителей Республики Беларусь Виталий Шилов.