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Китай и США предварительно договорились заключить мир в торговой войне

27.06.2019 16:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Китай и США предварительно договорились заключить мир в торговой войне
AP

Китай и США предварительно договорились заключить мир в торговой войне во время предстоящего саммита G20 в Осаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

В июле и сентябре 2018 года США и Китай ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о перемирии в торговой войне.

Отмечается, что детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа во время саммита G20. Как сообщается, Трамп может изменить свое решение в любой момент.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее в интервью телеканалу CNBC рассказал, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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AP Китай и США предварительно договорились заключить мир в торговой войне во время предстоящего саммита G20 в Осаке....
 
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