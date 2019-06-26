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Печное отопление и неисправная электропроводка. Основные причины пожаров и противодействие огненным ЧС обсудили в облисполкоме

27.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Печное отопление и неисправная электропроводка. Основные причины пожаров и противодействие огненным ЧС обсудили в облисполкоме

За полгода в области произошло 410 пожаров, больше половины из них – в частных и многоквартирных домах, дачных и приусадебных участках. В огне при этом погибли 19 человек. Это меньше, чем за этот же период прошлого года, и тем не менее прецеденты есть. Основные причины пожаров остаются теми же – нарушение правил эксплуатации газовых устройств, электрооборудования, печного отопления, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. О том, как уберечь человеческую жизнь от огня, шла речь на заседании комиссии для определения мер и осуществления координации работы по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде на территории Гродненской области. 
 
– Положительная динамика к снижению количества пожаров в области есть, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Но пока люди будут гибнуть в огне, профилактическую работу нельзя считать достаточной. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей – вот больное место. Все практические мероприятия по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему отопительному периоду нужно решить заблаговременно. И в первую очередь помочь тем, кто в этом особенно нуждается – пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, которые проживают одни, семьям, находящимся в социально опасном положении. Особое внимание должно уделяться информированию – о том, как человеку позаботиться о собственной безопасности, нужно чаще говорить в СМИ. Нельзя пренебрегать социальной рекламой.
 
Печное отопление и неисправная электропроводка. Основные причины пожаров и противодействие огненным ЧС обсудили в облисполкоме

 
От короткого замыкания до пожара
 
О том, что нужно соблюдать безопасность при пользовании газом и электричеством в быту, говорят повсеместно. Но прислушаться к этому выходит не у всех. В июне произошло два пожара, на обоих погибли люди. Один из них в Гродненском районе, когда мужчина пытался заменить газовый баллон. Не самая утешительная ситуация и с эксплуатацией электрооборудования. 
 
Печное отопление и неисправная электропроводка. Основные причины пожаров и противодействие огненным ЧС обсудили в облисполкоме
 
 Из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в области за последнее время произошло более 50 пожаров, – отметил директор филиала Государственного энергетического и газового надзора Владимир Харитонов. – Кроме этого, зафиксировано 77 случаев короткого замыкания, которые говорят о неисправности электрооборудования и электропроводки.
 
Печное отопление и неисправная электропроводка. Основные причины пожаров и противодействие огненным ЧС обсудили в облисполкоме

 
Неисправности нужно устранять – и не «после», а «до». У субъектов профилактики этот момент всегда остается на повестке дня, особенно, когда речь идет о тех людях, которые нуждаются в дополнительной социальной защите, – инвалидах, одиноких стариках. Зачастую они не могут самостоятельно справиться с проблемой, даже если им на нее прямо указать. За последние полгода электропроводку отремонтировали в домах порядка четырех сотен граждан, которые в силу жизненных обстоятельств не могли сами решить этот вопрос. И эту практику планируется продолжать. 
 
Печное отопление и неисправная электропроводка. Основные причины пожаров и противодействие огненным ЧС обсудили в облисполкоме
 
Печь готовится с лета
 
Несмотря на то, что за окном – знойное лето, пожарные службы уже сейчас призывают обратить внимание на состояние печей. С приходом осени число пожаров закономерно увеличивается, а в топе причин появляется жирная строчка – нарушение правил печного отопления. Состояние дымохода, наличие притопочного листа – это первое, на что обращают внимание смотровые комиссии, заходя в частный жилой дом. Нарушения есть всегда, но помочь их устранить – одна из задач субъектов профилактики. 
 
– Смотровыми комиссиями области в этом году проверено более 30 000 домов с печным отоплением, – рассказал начальник отдела надзора и профилактики Гродненского областного управления МЧС Андрей Михальченко. – Подавляющее большинство замечаний устраняется самими хозяевами. Но определенной категории граждан нужна помощь. Ее оказывают структурные подразделения областного комбината противопожарных работ и нередко свою помощь предлагают индивидуальные предприниматели.
 
Печное отопление и неисправная электропроводка. Основные причины пожаров и противодействие огненным ЧС обсудили в облисполкоме

До конца июля смотровые комиссии планируют завершить обследование домов, отапливаемых печью. Особое внимание уделят пожилым людям, инвалидам, семьям, находящимся в социально опасном положении. На ремонт печей, электропроводки, газового оборудования, установку и замену АПИ выделят средства, предусмотренные на эти цели Государственной программой о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. В то же время никто не снимает ответственности с самих домовладельцев – за устранением замечаний рабочие группы будут пристально следить. А управлению торговли и услуг облисполкома поручено обеспечить наличие в сельских магазинах и автолавках топочных листов и печного литья, чтобы ограниченный товарный ассортимент ни коем случае не стал причиной для пренебрежения безопасностью.
 
Несмотря на постоянную работу и контроль субъектов профилактики, многое зависит от сознательности самих граждан. О том, что нужно соблюдать меры пожарной безопасности, следить за детьми и престарелыми родителями, состоянием электропроводок, печей, газового оборудования, говорят и будут говорить в СМИ. Об этом продолжат напоминать сотрудники МЧС и другие заинтересованные службы на сельских сходах, на трудовых собраниях, в школах и детских садах. Информацию о правилах пожарной безопасности по-прежнему будут размещать на стендах исполнительных комитетов и других учреждений. И вот тут важно, наконец, остановиться и прислушаться. 
Анна РАДЮК
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
 
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За полгода в области произошло 410 пожаров, больше половины из них – в частных и многоквартирных домах, дачных и приусадебных участках. В огне при этом погибли 19...
 
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