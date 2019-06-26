Нотариусы проведут бесплатный прием граждан

Источник материала: Вороновская газета





2 июля нотариусы Гродненского нотариального округа бесплатно проконсультируют по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной ко Дню Независимости Республики Беларусь и к 75-летию Гродненской области, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро Гродненской области. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей, сможет любой желающий.

Мероприятие традиционно проводится нотариатом Беларуси в рамках правового просвещения населения прежде всего с целью обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, повышения уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Проведение подобных мероприятий пользуется высоким спросом у населения, о чем свидетельствует статистика: по итогам двух прошедших акций по бесплатному консультированию в марте и мае 2019 года, за бесплатной правовой помощью к нотариусам Гродненщины обратились более 700 граждан.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

https://grodnonews.by/