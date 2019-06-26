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В Гродненской области в День Независимости станцуют «Вальс Победы»
27.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
3 июля 2019 года в 14:00 во всех районных центрах Гродненской области и г. Гродно на городских площадях под песню «Майский вальс» будет исполнен вальс 75 парами.
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3 июля 2019 года в 14:00 во всех районных центрах Гродненской области и г. Гродно на городских площадях под песню «Майский вальс» будет исполнен вальс 75 парами.
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