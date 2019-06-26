Посольство Австрии в Беларуси приглашает 29 июня на главную фан-зону II Европейских игр возле Дворца спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в австрийской дипломатической миссии в Минске.

«Австрия познакомит со своими спортсменами и культурой. В II Европейских играх принимают участие 57 австрийских спортсменов, — отмечают в посольстве. — В Австрии люди ведут активный образ жизни, любят проводить много времени на свежем воздухе и заботятся о здоровье, катаясь на лыжах или танцуя, занимаясь скалолазанием или совершая прогулки на велосипеде. Австрия вместе со своими горами и озерами, горнолыжными трамплинами и бальными залами поддерживает все эти активности».

Во время дня Австрии в фан-зоне можно будет познакомиться с лучшими способами совмещать спорт, культуру и искусство в австрийских народных традициях. Их представят молодые белорусские гимнасты и профессиональная пара танцоров из известной школы Elmayer в Вене. Из элегантного бального зала можно будет отправиться в виртуальную поездку на лыжах и сноуборде в Тироль и познакомиться с австрийской музыкой.

Австрийская спортивная команда также подробно расскажет о своем опыте соревнований в Беларуси, покажет завоеванные медали.

БЕЛТА.