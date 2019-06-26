II Европейские игры способствуют развитию имиджа Беларуси за рубежом. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА болельщица Ольга Забаронок.

«С радостью слежу за медальными успехами белорусской сборной. То, что мы занимаем второе место в общекомандном зачете, — большой успех и результат многолетней работы наших спортсменов. Мне удалось побывать на церемонии открытия Европейских игр, и я была впечатлена яркой шоу-программой. По всему городу чувствуется атмосфера праздника и единения, особенно это видно в фан-зонах. Европейские игры, несомненно, способствуют развитию имиджа Беларуси за рубежом», — поделилась мнением Ольга Забаронок. Она сказала, что ей еще не удалось посетить состязания, за спортивными баталиями она наблюдает по телевизору и в интернете, но в планах сходить на турниры по спортивной гимнастике и боксу.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них участвуют более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Состязания принимают 12 спортивных объектов.

БЕЛТА.