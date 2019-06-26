В начале текущей недели началось благоустройство у памятника погибшим воинам и партизанам в годы Великой Отечественной войны на площади в городе Смолевичи. Здесь ко Дню Независимости Республики Беларусь планируется создать аллею Победы, где будет увековечена память Героев Советского Союза и кавалера трех орденов Славы – уроженцев Смолевичского района: Петра Куприянова, Виктора Тумара, Антона Алехновича, Василия Зыля, Евстафия Слонского, Николая Потаповича.

Возле мемориала, как уже заметили многие горожане, убрали старые ели (на фото). Здесь будут установлены памятные знаки. Территория возле памятника также будет благоустроена.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото Лидии СУДНИКОВИЧ