Очередная победная игра

На минувших выходных состоялись матчи 11 тура первой лиги чемпионата Республики Беларусь по футболу. На стадионе «Озерный» футбольный клуб «Смолевичи» встретился со столичным «НФК».

Состав ФК «Смолевичи»: Артем Гомелько, Эдуард Жевнеров, Иван Василенок, Дмитрий Щегрикович, Сергей Левицкий (Евгений Шидловский, 83), Евгений Барсуков, Артем Федянин (Андрей Михальчук, 62), Алексей Вакулич, Игорь Заяц (Антон Шепелев, 86), Дмитрий Гомза (Мирослав Хлебосолов, 70), Дмитрий Бородин (Степан Макаров, 75).

С первых минут хозяева обозначили намерения победить, и рвение к воротам привело к успешной реализации момента. На 79-й минуте Евгений Барсуков забил мяч в ворота соперника.

В результате «Смолевичи» по-прежнему занимают первую строчку турнирной таблицы.

– Игра была непростой, команда соперников хорошо сорганизована, «НФК» прибавляет навыком с каждой игрой, – поделился впечатлениями после игры Игорь Заяц. – Но мы очень рады, что справились и победили.

Корр. «КС».



