Ежегодно в рамках празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне проводится военно-патриотическая акция «В строю всегда, в памяти навечно».

Официальным ее организатором в учреждениях общего среднего образования является общественное объединение «Белорусский фонд мира». Для участия в акции четыре специальных стенда, приобретенных на средства этой организации, переданы в управление образование, спорта и туризма, один — в Смолевичскую детскую школу искусств.

— Первый этап акции проходит в учреждениях образования Республики Беларусь, где у Белорусского фонда мира зарегистрирована районная организация, — рассказывает председатель Смолевичского районного ОО «Белорусский фонд мира» Наталья Михайловна Денисевич. — Участниками акции могут быть учащиеся и педагогические работники учреждения образования. Для этого необходимо узнать биографию своего родственника — участника (ветерана) Великой Отечественной войны или члена партизанского отряда, оформить ее в соответствии с требованиями и предоставить в учреждение образования. Учреждения образования оформляют стенды, которые мы передали, используя поступившие материалы, и размещают их на видных местах.





Смолевичская ДШИ уже оформила и вывесила свой стенд. Очередь — за остальными школами-участницами.

Сохранение памяти о великом подвиге советского народы в годы Великой Отечественной войны — основная цель акции. Формирование у учащихся патриотических, морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции, их мотивирование к сохранению исторической памяти — это и есть уважение к героическому прошлому нашего народа.

Проведение акции планируется осуществлять ежегодно, поэтому при изготовлении стенда «В строю всегда, в памяти навечно» предусмотрена возможность замены информации о ветеранах, предоставляемых учащимися, а это значит, что к ации могут присоединитmся все желающие!

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

На фото: во время торжественной передачи стендов.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.