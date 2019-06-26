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Россиянка Зыкова взяла золото в стрельбе на Европейских играх
27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россиянка Юлия Зыкова завоевала золотую медаль на II Европейских играх в Минске в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений, сообщает газета
Россиянка набрала 459,6 балла. Серебро у чешской спортсменки Николы Мазуровой (453,9 балла). Бронза у россиянки Полины Хорошевой с результатом 444 балла.
Ранее сообщалось, что российские гребцы
II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске.
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Спортсменка Юлия Зыкова набрала 459,6 балла. В тройке победителей также еще одна россиянка Полина Хорошева.
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