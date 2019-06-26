Россиянка Зыкова взяла золото в стрельбе на Европейских играх

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россиянка Юлия Зыкова завоевала золотую медаль на II Европейских играх в Минске в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений, сообщает газета «Спорт-Экспресс» .

Россиянка набрала 459,6 балла. Серебро у чешской спортсменки Николы Мазуровой (453,9 балла). Бронза у россиянки Полины Хорошевой с результатом 444 балла.

Ранее сообщалось, что российские гребцы завоевали золотые и бронзовые награды II Европейских игр.

II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске.