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Россиянка Зыкова взяла золото в стрельбе на Европейских играх

27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россиянка Юлия Зыкова завоевала золотую медаль на II Европейских играх в Минске в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений, сообщает газета «Спорт-Экспресс»

Россиянка набрала 459,6 балла. Серебро у чешской спортсменки Николы Мазуровой (453,9 балла). Бронза у россиянки Полины Хорошевой с результатом 444 балла. 

Ранее сообщалось, что российские гребцы завоевали золотые и бронзовые награды II Европейских игр. 

II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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Спортсменка Юлия Зыкова набрала 459,6 балла. В тройке победителей также еще одна россиянка Полина Хорошева.
 
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