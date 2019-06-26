velcom | A1, МТС и life:) пожаловались друг на друга в МАРТ

Источник материала: Tut.by

МАРТ опубликовал три интересных решения. Все датированы синхронно: 31 мая, и каждое касается одного из мобильных операторов. Они пожаловались друг на друга, пишет издание Office Life .





life:)

Не совсем понятно, кто именно пожаловался. Ясно, что вопросы возникли к тарифу «Безлимит на все». Он был доступен только физлицам, которые перенесли свой номер из сети другого оператора в сеть life:).

Так было примерно с июня по август 2018 года. Важно, что условия для действующих абонентов при переходе на «Безлимит на все» были такими же. Но размер обязательного ежемесячного платежа выше, чем для новых абонентов или перешедших от другого оператора (перенос номера).





В целом МАРТ констатирует, что life:) «отчуждал» абонентов у других игроков с помощью различных бонусов. То есть идея в том, что оператор не искал новых клиентов, а переманивал чужих.

В решении МАРТ, в частности, говорится:

— Недобросовестность действий ЗАО «БеСТ» выражается в том, что условия акции имеют направленность не на абонента и предоставление ему наибольшей выгоды, а на препятствование использования абонентами услуг конкурента. Предлагая абонентам услугу на таких условиях, которые заведомо известно отсутствуют у обслуживающего его оператора, ЗАО «БеСТ» переманивает абонентов к себе… Условия акции о переносе номера свидетельствуют о том, что оператор не стремится привлечь новых абонентов, а целенаправленно предлагает такие условия, стимулирующие переход абонентов от конкурентов.

К сожалению, в той версии решения, которая выложена министерством в общий доступ, не указано конкретное число абонентов, которые перешли к life:) от МТС и velcom | А1. Убраны из публичной версии и суммы ущерба, который причинен акцией «БеСТ» двум операторам.

Но так как «БеСТ» уже прекратил акцию, МАРТ признал, что нет оснований выносить предписание. Нарушение фактически устранено. В адрес «БеСТ» министерство направило письмо с просьбой не допускать таких акций в будущем.

velcom | А1

Компания «БеСТ» тоже пожаловалась в МАРТ на velcom | А1. Оператор life:) недоволен акцией «Добро пожаловать в velcom!». Во время акции абонентам предлагали за 1 рубль в месяц звонить во все сети и получать безлимитный доступ в интернет.





— Таким образом, по мнению ЗАО «БеСТ», УП «Велком», занимая доминирующее положение на товарном рынке услуг сотовой подвижной электросвязи, установило в рамках проведения акции монопольно низкую цену на товар — услугу сотовой подвижной электросвязи — в размере 1 руб./мес. в г. Витебске и Витебской области.

По данным «БеСТ», velcom | А1 рассылал всем, кто хотел перенести номер в другую сеть, SMS с предложением остаться в сети УП «Велком» и пользоваться безлимитом звонков и интернета за 1 рубль в месяц.

Как и в предыдущем случае, МАРТ опубликовал решение с купюрами. В оригинале есть конкретные проценты абонентской базы, которые «БеСТ» считает потерянными из-за «Велком» в Витебской и Гомельской областях.

Претензии «БеСТ» в выводах МАРТ признаются обоснованными лишь частично. Как и в случае с life:), оператору просто направили предупреждающее письмо. Предписание не выносилось, так как акция уже не проводится.

Но в конце документа есть такая фраза:

— Признать наличие оснований для начала административного процесса, поскольку имеется требование ЗАО «БеСТ» о привлечении УП «Велком» к административной ответственности.

МТС

«БеСТ» подала жалобу и на МТС. Конкуренту не понравились акции «Welcome to MTS», «Останемся друзьями», «Добро пожаловать в МТС!». Как и у «Велком», здесь предлагалось за 1 рубль в месяц получить звонки во все сети и безлимитный интернет.





— По мнению ЗАО «БеСТ», СООО «МТС», занимая доминирующее положение на товарном рынке услуг сотовой подвижной электросвязи, установило в рамках проведения акций монопольно низкие цены на товар — услуги сотовой подвижной электросвязи — в размере 1 руб./мес., в том числе в г. Гомеле и в г. Светлогорске.

В этом, третьем, решении МАРТ все цифры по вменяемому ущербу тоже «замазаны». Понятно только, что речь идет о потерях абонентской базы life:) в Гомельской области.

И в этом случае МАРТ только частично признал нарушение со стороны МТС. Предписания нет. Есть письмо, как для «Велком». И тоже МАРТ признает, что есть основания для административного процесса.