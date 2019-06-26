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В Слуцком районе с 28 июня снят запрет на посещение лесов
27.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с установившимися погодными условиями и понижением степени пожарной опасности до I и II класса, с пятницы, 28 июня, в Слуцком районе снимается запрет на посещение лесов. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком лесхозе.
Следить, в каких районах республики разрешается посещать леса, можно на интерактивной
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В связи с установившимися погодными условиями и понижением степени пожарной опасности до I и II класса, с пятницы, 28 июня, в Слуцком районе снимается запрет на...
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