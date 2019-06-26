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МАРТ проводит анализ рынка услуг инкассации

27.06.2019 16:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МАРТ проводит анализ рынка услуг инкассации

фото: sb.by

У операторов запрошена интересующая информация.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит анализ рынка услуг инкассации наличных денежных средств, поэтому запросили у операторов интересующую информацию, сообщает tut.by.

В частности, антимонопольщики интересуются объемами оказанных услуг, географическими границами деятельности, тарифами, результатами финансово-хозяйственной деятельности и так далее.

В 2018 году на рынке инкассации произошло знаменательное событие. Александр Лукашенко дал отмашку на создание объединенной инкассаторской компании. «Белинкасгрупп» учредили Нацбанк (44% акций), Беларусбанк (49%) и Белагропромбанк (7%). Предполагалось, что доля объединенной инкассаторской компании с учетом удельного веса, который занимали Беларусбанк и Белагропромбанк, составит две трети рынка наличного денежного оборота. Вторым крупным игроком является дочернее предприятие БПС-Сбербанка. Доля «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» на рынке в 2018 году оценивалась в 22%. Остальные участники рынка имеют небольшую долю.

Создание «Белинкасгрупп» объяснялось оптимизацией дублирующих функций банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снижения затраты на содержание материально-технических ресурсов, сокращение в Беларуси количества специального транспорта и оружия в обороте.

«Естественно, будет сохраняться нормальная конкурентная среда, и у банков будет выбор, услугами какой компании пользоваться. А это будет обязывать компанию оказывать качественные услуги», — пояснял Каллаур.
 

 
 
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У операторов запрошена интересующая информация.
 
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