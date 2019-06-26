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Национальная валюта Грузии обвалилась на фоне эскалации конфликта с Россией
27.06.2019 16:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kray-zemli.com
Однако Нацбанк Грузии не намерен поддерживать лари. Как поясняет регулятор, снижение курса защищает экономику страны и выполняет роль «впитывающего шок механизма».
После подписания президентом России указа о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию официальный курс лари упал почти на 2,5% и уже 25 июня достиг исторического минимума, а затем продолжил снижаться (сегодня он составляет 2,847 за доллар). Однако в ЦБ не видят необходимости поддерживать курс национальной валюты за счет продажи части своих резервов, сообщает
Потери экономики Грузии из-за сокращения туристического потока из России Нацбанк Грузии оценил в 200–300 млн долларов до конца 2019 года. В ЦБ признают, что внешний шок отразится на платежном балансе страны и, соответственно, на курсе лари. Однако в Нацбанке полагают, что улучшение платежного баланса страны в начале 2019 года обеспечит улучшение ситуации в экономике.
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Однако Нацбанк Грузии не намерен поддерживать лари. Как поясняет регулятор, снижение курса защищает экономику страны и выполняет роль «впитывающего шок...
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