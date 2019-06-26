Национальная валюта Грузии обвалилась на фоне эскалации конфликта с Россией

Источник материала: Ежедневник



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Однако Нацбанк Грузии не намерен поддерживать лари. Как поясняет регулятор, снижение курса защищает экономику страны и выполняет роль «впитывающего шок механизма».

После подписания президентом России указа о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию официальный курс лари упал почти на 2,5% и уже 25 июня достиг исторического минимума, а затем продолжил снижаться (сегодня он составляет 2,847 за доллар). Однако в ЦБ не видят необходимости поддерживать курс национальной валюты за счет продажи части своих резервов, сообщает РБК со ссылкой на заявление Нацбанка.



«Чем быстрее произойдет корректировка обменного курса, тем меньшим будет негативное влияние на экономику и, следовательно, тем меньшее обесценение [валюты] потребуется для борьбы с шоком. Продажа Национальным банком иностранной валюты в такой период только отсрочит коррекцию валютного курса, углубит кризис и в конце концов станет причиной более сильного падения курса», — говорится в заявлении.



В Нацбанке особо отметили, что именно наличие у ЦБ адекватных валютных резервов обеспечивает стабильность экономики, а их сокращение может привести к спекулятивному росту спроса на иностранную валюту, оттоку капиталу и обвалу курса национальной валюты.

Потери экономики Грузии из-за сокращения туристического потока из России Нацбанк Грузии оценил в 200–300 млн долларов до конца 2019 года. В ЦБ признают, что внешний шок отразится на платежном балансе страны и, соответственно, на курсе лари. Однако в Нацбанке полагают, что улучшение платежного баланса страны в начале 2019 года обеспечит улучшение ситуации в экономике.





