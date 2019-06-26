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В Брестской области к новому учебному году улучшат спортивную инфраструктуру школ

27.06.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области при подготовке учреждений образования к новому учебному году делают акцент на улучшение спортивной инфраструктуры. Об этом шла речь сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области к новому учебному году улучшат спортивную инфраструктуру школ

По поручению председателя облисполкома была изучена ситуация с организацией занятий по физической культуре в учреждениях образования области. Специалисты пришли к заключению, что на сегодня нет возможности на достаточном уровне организовать занятия в 25 школах. По предложению райисполкомов, в учреждениях, где обучаются более 100 школьников, необходимо построить спортзалы. Это средние школы в агрогородках Видомля Каменецкого района (работы уже ведутся), Знаменка Брестского, Именин Дрогичинского, деревнях Залесье Кобринского, Стытычево Пинского районов.

"В 20 учреждениях, где менее 100 учащихся, до 1 сентября необходимо переоборудовать по одному учебному классу под помещения для занятий физкультурой. Укомплектовать их спортинвентарем, при необходимости внести изменения в режим работы учреждений. Средства на строительство спортзалов, капитальный и текущий ремонты предусмотреть в местных бюджетах", - сказал начальник главного управления по образованию Юрий Просмыцкий.

На особом контроле - приведение в соответствие с требованиями школьных стадионов и плоскостных сооружений. В этом году уже отремонирован стадион Ружанской СШ Пружанского района, при участии ассоциации "Белорусская федерация футбола" будет заменено искусственное покрытие стадиона СШ №20 в Бресте. "Завершаются мероприятия по обеспечению школ функционирующими душевыми и санузлами. Уже отремонтировано 86,4% и 91,9% объектов соответственно. Остается на контроле восстановление функционирования 30 душевых и 50 санузлов, трех спортивных залов", - отметил начальник главного управления.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис обратил внимание на недостаточные темпы обеспечения учреждений образования лыжным и другим спортивным инвентарем в полном объеме. Сейчас оснащенность инвентарем составляет 58% от необходимого, на эти цели требуется более Br2,5 млн. Вместе с тем, зачастую необходимый спортинвентарь в школах имеется, но не созданы условия для его использования. Губернатор потребовал исключить формальный подход в решении поставленной задачи.

Сегодня на заседании Брестского облисполкома обсуждался вопрос подготовки учреждений образования к 2019/2020 учебному году и обеспечения их необходимым оборудованием и средствами обучения.

 
Теги: Брест
 
 
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