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В Столинском районе сознательный гражданин помог задержать «нетрезвого» мотоциклиста

27.06.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25 июня около 17:00 часов 43-летний житель Столина (бывший сотрудник Столинского РОСК) вместе со своей семьей возвращался из Пинска. Путь его проходил по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин». 

В Столинском районе сознательный гражданин помог задержать «нетрезвого» мотоциклиста

Во время движения, недалеко от деревни Глинка, мужчина заметил, что автомобили очень медленно движутся за мотоциклистом, который на автодороге виляет со стороны в сторону и создает угрозу безопасности 
дорожного движения. Поведение мотоциклиста насторожило офицера в запасе. Он незамедлительно принял решение узнать, что происходит и почему мотоциклист так себя ведет на проезжей части, при этом первое 
предположение было – плохое чувствие водителя мототранспорта. 

Поравнявшись с мотоциклом «ММВЗ» мужчина приоткрыл форточку и попросил мужчину остановиться, на что последний так и поступил. Подойдя к водителю, столинчанин понял, что мотоциклист изрядно пьян. Отвлекая мужчину разговорами, сознательный гражданин по телефону связался с сотрудниками ОГАИ Столинского РОВД. На место незамедлительно выбыл экипаж ГАИ

В ходе медицинского освидетельствования в медицинском учреждении было установлено, что в выдыхаемом воздухе 33-летнего жителя д.Городная Столинского района – 2,8 промилле алкоголя, при этом, как оказалось, мужчина не имеет водительского удостоверения. 

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Мотоцикл «ММВЗ» доставлен на охраняемую стоянку. 

 
 
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  25 июня около 17:00 часов 43-летний житель Столина (бывший сотрудник Столинского РОСК) вместе со своей семьей возвращался из Пинска. Путь его проходил по автодороге...
 
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