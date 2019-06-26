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В Столинском районе сознательный гражданин помог задержать «нетрезвого» мотоциклиста
27.06.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
25 июня около 17:00 часов 43-летний житель Столина (бывший сотрудник Столинского РОСК) вместе со своей семьей возвращался из Пинска. Путь его проходил по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин».
Во время движения, недалеко от деревни Глинка, мужчина заметил, что автомобили очень медленно движутся за мотоциклистом, который на автодороге виляет со стороны в сторону и создает угрозу безопасности
Поравнявшись с мотоциклом «ММВЗ» мужчина приоткрыл форточку и попросил мужчину остановиться, на что последний так и поступил. Подойдя к водителю, столинчанин понял, что мотоциклист изрядно пьян. Отвлекая мужчину разговорами, сознательный гражданин по телефону связался с сотрудниками ОГАИ Столинского РОВД. На место незамедлительно выбыл экипаж
В ходе медицинского освидетельствования в медицинском учреждении было установлено, что в выдыхаемом воздухе 33-летнего жителя д.Городная Столинского района – 2,8 промилле алкоголя, при этом, как оказалось, мужчина не имеет водительского удостоверения.
В отношении нарушителя составлены административные материалы. Мотоцикл «ММВЗ» доставлен на охраняемую стоянку.
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