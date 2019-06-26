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В Бресткой области планируется построить 14 электродомов

27.06.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области планируется построить 14 электродомов, сообщил журналистам главный специалист электротехнического отдела КУП "Брестжилстрой" Дмитрий Валькович во время презентации основных характеристик первого многоэтажного электродома, построенного в Барановичах, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресткой области планируется построить 14 электродомов

"Имеется перспектива строительства электродомов по Брестской области. Строится 68-квартирный жилой дом по улице Орджоникидзе в Барановичах, мы запроектировали и скоро начнем строительство одноквартирного дома в Жабинке, также в планах на этот год 12 одноквартирных домов в микрорайоне Дубово в Барановичах", - сказал Дмитрий Валькович.

В 2018 году был введен в эксплуатацию первый многоэтажный электродом, который построили в Барановичах по ул. Орджоникидзе. Здание в десять этажей было разбито на 90 квартир: их в основном получили многодетные семьи. Стоимость одного квадратного метра в таком современном доме - Br943.

Электродом отличается от других домов возможностью электроснабжения только от электричества. В здании установлено оборудование для электроотопления и электроводонагрева. Такой дом характеризуется высокой электрической мощностью и высоким уровнем электрификации. Также одна из ключевых особенностей - наличие двух отдельных счетчиков. Первый учитывает потребление энергии в процессе электроотопления, электроводонагрева и электрополотенцесушителя по тарифу 3,35 коп./кВтч. Второй следит за расходом энергии при приготовлении пищи, электроосвещении и работе электрооборудования (тариф - 14,84 коп./кВтч).

Электродома строятся преимущественно в отдаленных районах от сетей тепло- и газоснабжения. Первый электродом был возведен в соответствии с комплексным планом развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской АЭС.

 
 
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  В Брестской области планируется построить 14 электродомов, сообщил журналистам главный специалист электротехнического отдела КУП "Брестжилстрой" Дмитрий...
 
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