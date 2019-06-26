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В Барановичах поймали черепаху, которая три дня была в бегах

27.06.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Животное вечером 26 июня обнаружил горожанин в частном секторе в районе СШ №9.

В Барановичах поймали черепаху, которая три дня была в бегах

Черепаха, которая убежала из частного дома в Барановичах. Фото: Евгений ЛОЙКО

 
 
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  Животное вечером 26 июня обнаружил горожанин в частном секторе в районе СШ №9. Черепаха, которая убежала из частного дома в Барановичах. Фото: Евгений ЛОЙКО О...
 
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