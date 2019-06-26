Как правильно выбрать арбуз: советы горецкого врача

Источник материала: Горецкий вестник

На рынках уже появился самый долгожданный и любимый всеми атрибут лета — арбуз. К сожалению, для раннего созревания ягоду часто накачивают нитратами, которые обладают отравляющим эффектом. Как не ошибиться с выбором этой вкусной ягоды, рассказывает главврач Горецкого районного центра гигиены и эпидемиологии Раиса Прудникова.





При осмотре нужно проверить: нет ли в кожуре арбуза прокола, через который могли подать вещество для быстрого покраснения. Например, оно ускоряется при инъекции селитры. К тому же могут получать такие уколы у недобросовестных продавцов и другие бахчевые и томаты.

После прихода домой необходимо опустить арбуз в таз с водой. Если плод созрел, он будет плавать. Утонувший арбуз можно не проверяя вернуть хозяину.

После стоит помыть ягоду мылом и щеткой, осушить. Разрезанный плод должен иметь зернистую поверхность, а не гладкий лоснящийся срез; семена — развитые и черные. На срезе не должно быть толстых желтых жгутов, путепроводов азотного питания. Тонкие белые прожилки — нормальная структура плода. Мякоть не должна быть в середине интенсивного цвета, а к периферии постепенно желтеть. Это признаки наличия большого количества азота.





Не стоит покупать разрезанные плоды. Впрочем такая продажа вовсе запрещена, поскольку в этом случае в арбуз попадают микробы (сахар и глюкоза отличная питательная среда для их размножения). А если еще разрезанный арбуз накрыть пленкой и поставить на солнце — микробы будут расти в геометрической прогрессии. В итоге можно «поймать» бактериальное отравление. Так что не стремитесь сэкономить, купив не целый арбуз, а только половинку. Такая бережливость может вам дорого обойтись. И не стоит просить продавца вырезать кусочек, чтобы посмотреть, что там внутри — можно занести микробы.

Перед употреблением желательно еще раз тщательно вымыть поверхность арбуза, можно даже с содой, а затем ополоснуть кипяченой водой.