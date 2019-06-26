Велопрогулка с родителями: как выбрать детское велосипедное кресло

Источник материала: Tut.by



Любите велопрогулки, но ваш малыш еще недостаточно вырос, чтобы кататься вместе с вами? Не беда, есть альтернативный вариант. Сегодня мы расскажем, как выбрать детское велокресло.

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Общие характеристики детских велокресел





При выборе любой модели стоит приобретать кресло, каркас которого сделан из металла, а другие элементы из качественного пластика и ударопрочных материалов.

Современные модели кресел создаются с учетом анатомических характеристик для поддержки позвоночника ребенка и мягкими вкладышами для комфорта.

Сиденье должно быть оснащено ремнями безопасности и светоотражающими наклейками. Качественные модели имеют специальную выемку для велосипедного шлема на корпусе и подставку для ног.

Стоит учитывать и время установки кресла: она должна занимать не больше 5−9 минут.

Современные модели имеют также передний поручень, за который малыш может держаться.

Перед тем как выбрать детское велокресло, разберемся подробнее, какие существуют модели.

Есть велокресла для передней рамы, багажника, а также для подседельного штыря (зависимости от того, куда сиденье монтируется).

Велокресло для рамы





Преимущества модели в том, что ребенок всегда в поле зрения, а также хорошо видит дорогу, поэтому вряд ли заскучает. Однако велокресло на раме снижает маневренность, велосипедом тяжелее управлять, поэтому высокую скорость лучше не набирать. Также ребенок может крутиться и отвлекать ваше внимание от дороги.

У велокресел для рамы есть ограничения по весу до 15 кг.

Перед тем, как выбрать детское велокресло для рамы, следует учесть, что есть модели велосипедов, с которыми такой вариант не совместим.

Такой вариант подходит для коротких неспешных велопрогулок.

Велокресло для багажника или подседельного штыря





Велосипедное кресло для багажника должно быть с хорошей амортизацией, то есть со специально прикрепленными к нижней части пружинами. В противном случае модель вам не подходит.

Велокресло для багажника имеет ряд преимуществ: грузоподъёмность сиденья до 25 кг, модель совместима почти со всеми велосипедами, не мешает управлять транспортным средством и следить за дорогой.

Хороший вариант для долгих прогулок с возможностью выбора любого, даже не городского варианта маршрута.

Стоит обратить внимание на модели, в которых можно менять угол наклона кресла, а также трансформировать его в спальное место. Ребенок может устать в долгом путешествии, и возможность уложить его на некоторое время будет удобна и для малыша, и для вас.

Велокресло для подседельного штыря отличный вариант по всем характеристикам: удобное крепление с возможностью быстрой установки, хорошая амортизация, грузоподъёмность до 25 кг, большая степень безопасности по сравнению с креслом на багажнике.

Подходит для долгих велопрогулок, не ограничивает вас в выборе маршрута.

О безопасности

Существуют модели с комплектацией, которая закрывает тело ребенка полностью, тазобедренный сустав и ноги, или только тазобедренный сустав.

Выбор варианта комплектации велокресла зависит от маршрутов, по которым вы собираетесь ездить, от качества дорожного покрытия и желаемой скорости. Если вы катаетесь по оживленным автострадам или по грунтовке, стоит выбрать закрытый вариант комплектации велокресла.

Стоит также приобрести специальный велосипедный шлем и очки, чтобы обезопасить вашего малыша.

Ребенок быстро устает, поэтому стоит делать привалы в дороге каждые 45 минут, чтобы малышу было комфортно.

Для прогулки на велосипеде оденьте ребенка в непродуваемую куртку и не забудьте про головной убор, закрывающий уши, чтобы ребенка не продуло на большой скорости.

Перед тем, как выбрать детское велокресло, не забудьте учесть возраст малыша. Считается, что к недолгим велопрогулкам ребенка можно приучать в возрасте от года.

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