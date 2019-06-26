Госпромнадзор о застрявшем лифте в новостройке: механики пришли через 33 минуты после вызова

Источник материала: Tut.by

Минчане с маленькими детьми в жару застряли в лифте. Не дождавшись аварийной бригады, вызвали спасателей. Их историю с комментариями лифтовой службы и МЧС рассказал TUT.BY. Сегодня на сайте Госпромнадзора появилась подробная информация на эту тему.



Скриншот: "Яндекс.Карты"

Жители дома по адресу: Маршала Лосика, 27, застряли в лифте 15 июня: их было семеро, в том числе трое маленьких детей. Минчане рассказали, что прождали в лифте около 40 минут, потом им пришлось вызвать МЧС.

Госпромнадзор сообщил, что лифт прошел периодическое техническое освидетельствование 21 марта 2019 года, его обслуживанием занимается ОАО «Лифтсервис».

По данным оборудования диспетчерского контроля и записи диспетчера в оперативном журнале, 15 июня лифт перестал работать в 13.32. Кабина остановилась между этажами из-за сработавшей системы безопасности лифта (ловителей). Застрявшие в лифте позвонили на пульт диспетчера в ту же минуту.

По информации Госпромнадзора, пассажиры выходили на связь с диспетчером восемь раз (с момента, как лифт застрял и до освобождения из него в 14.01), это подтверждается аудиозаписью разговоров. На освобождение людей из кабины оперативно отправили дежурных электромехаников.

Госпромнадзор добавляет, что по договору на техническое обслуживание эвакуация пассажиров из кабины остановившегося лифта производится не позже 45 минут со времени поступления заявки.

По данным организации, дежурные электромеханики прибыли к месту происшествия спустя 33 минуты после заявки — около 14.05. На тот момент пассажиров уже эвакуировало МЧС, «при этом повреждены створки дверей кабины, створки дверей шахты, их замки, линейки, отводки и т.п.». Лифт поставили на ремонт и снова запустили в работу 17 июня в 12.40.

Госпромнадзор обращает внимание, что сообщение в МЧС, по материалам статьи, поступило в 13.49, через 17 минут, после того как лифт остановился.

«Таким образом, изложенные в статье факты, касающиеся времени нахождения людей в остановившейся кабине, действий диспетчера („Через 40 минут никто не приехал, мы опять звонили диспетчеру — ответа не было“, — рассказывает Светлана Синкевич. „Не дождавшись аварийной бригады, люди вызвали спасателей“. „Спустя минут 15 мы опять позвонили ей, но она сказала: „Хватит звонить, заявка принята!“ Потом на наши вызовы она не отвечала“), не соответствуют действительности», — отмечает Госпромнадзор.

Добавим, что жительница дома Светлана Синкевич, объясняла в комментарии TUT.BY, что, например, время приезда бригады лифтовой службы не фиксировала, а описывала по ощущениям.