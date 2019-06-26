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Лукашенко вручил государственные награды в Минске
27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг вручил в Минске государственные награды, передает «МИР 24».
«Сегодня здесь присутствуют представители самых разных профессий, но всех их объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны. Достижения каждого из вас, трудолюбие и дисциплина – главные условия экономического благополучия страны, ее независимости», – сказал Лукашенко.
В числе приглашенных – деятели культуры и искусства, медики, аграрии и социальные работники. Всего 45 человек. Лучшим людям страны дали почетные звания и наградили орденами Франциска Скорины и «За службу Родине».
Во вторник глава государства также выступил перед
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Лучшим людям Беларуси дали почетные звания и наградили орденами Франциска Скорины и «За службу Родине».
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