Лукашенко вручил государственные награды в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг вручил в Минске государственные награды, передает «МИР 24».

«Сегодня здесь присутствуют представители самых разных профессий, но всех их объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны. Достижения каждого из вас, трудолюбие и дисциплина – главные условия экономического благополучия страны, ее независимости», – сказал Лукашенко.

В числе приглашенных – деятели культуры и искусства, медики, аграрии и социальные работники. Всего 45 человек. Лучшим людям страны дали почетные звания и наградили орденами Франциска Скорины и «За службу Родине».



Для новоиспеченных кавалеров также организовали экскурсию по Дворцу Независимости.