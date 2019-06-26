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Лукашенко вручил государственные награды в Минске

27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг вручил в Минске государственные награды, передает «МИР 24».

«Сегодня здесь присутствуют представители самых разных профессий, но всех их объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны. Достижения каждого из вас, трудолюбие и дисциплина – главные условия экономического благополучия страны, ее независимости», – сказал Лукашенко.

В числе приглашенных – деятели культуры и искусства, медики, аграрии и  социальные работники. Всего 45 человек. Лучшим людям страны дали почетные звания и наградили орденами Франциска Скорины и «За службу Родине». 

Для новоиспеченных кавалеров также организовали экскурсию по Дворцу Независимости.

Во вторник глава государства также выступил перед выпускниками вузов и поздравил их с окончанием обучения. Президент дал молодым специалистам дружеский совет «не задирать нос».



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Теги: Минск
 
 
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Лучшим людям Беларуси дали почетные звания и наградили орденами Франциска Скорины и «За службу Родине».
 
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