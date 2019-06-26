|
В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Источник материала: БДГ
Завтра, 28 июня, ожидается сильный ветер на большей части Беларуси.
«28 июня (пятница) во многих районах республики и в Минске сохранится ветер порывами до 15-20 м/с», -
28 июня ночью будет +9..+15°С, днем +15..+23°С. По восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
В субботу будет прохладно, но уже к воскресенью потеплеет. 29 июня будет преимущественно без осадков. Температура минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем от +16°С по северо-востоку страны до +23°С по юго-западу.
В 30 июня преимущественно без осадков. Ночью будет +9..+16°С, днем +19..+26°С и до +32 по западу страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра, 28 июня, ожидается сильный ветер на большей части Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)