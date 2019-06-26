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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

27.06.2019 16:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Завтра, 28 июня, ожидается сильный ветер на большей части Беларуси.

«28 июня (пятница) во многих районах республики и в Минске сохранится ветер порывами до 15-20 м/с», - сообщили в Белгидромете.

28 июня ночью будет +9..+15°С, днем +15..+23°С. По восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

В субботу будет прохладно, но уже к воскресенью потеплеет. 29 июня будет преимущественно без осадков. Температура минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем от +16°С по северо-востоку страны до +23°С по юго-западу.

В 30 июня преимущественно без осадков. Ночью будет +9..+16°С, днем +19..+26°С и до +32 по западу страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Завтра, 28 июня, ожидается сильный ветер на большей части Беларуси.
 
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